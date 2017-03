Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović održao je radni sastanak s proizvođačima i glavnim bosanskohercegovačkim izvoznicima žitarica i brašna s kojima je razgovarao o perspektivama mlinske industrije za tekuću godinu, posebno s aspekta osiguranja kontinuiteta nesmetane trgovine i izvoza tih roba u Republiku Tursku.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović održao je radni sastanak s proizvođačima i glavnim bosanskohercegovačkim izvoznicima žitarica i brašna s kojima je razgovarao o perspektivama mlinske industrije za tekuću godinu, posebno s aspekta osiguranja kontinuiteta nesmetane trgovine i izvoza tih roba u Republiku Tursku.

"Za ovaj sastanak smo se pripremali već nekoliko mjeseci. Željeli smo da okupimo glavne izvoznike i prerađivače žitarica. To je rastući sektor u BiH, bez obzira na probleme koje imaju u svom poslovanju. Najveći dio izvoza ovih proizvoda vrši se u Tursku, praktično 95 posto", saopćio je Šarović koji se novinarima obratio u društvu Gorana Mirkovića iz Žitoprometa i Nihada Imširevića iz Klasa.



U 2016. godini rezultati su odlični.



"Imamo povećanje izvoza u Tursku kada su u pitanju žitarice sa 12.000 tona na 70.000-80.000 tona, a izvoz brašna je sa 4.000 tona skočio na 70.000 tona, praktično povećanje od 16 puta, dakle sa 15-16 miliona na 65 miliona KM", kazao je ministar istakavši kako su ovo zavidni rezultati.







Poručio je da je namjera da aranžman sa Turskom i drugim zemljama bude dugoročan i u korist 40-ak mlinova u BiH koji su zabilježili značajan skok postotka rada, odnosno uposlenosti i veliki broj angažovane radne snage.



Naglasio je i pokušaj da se pored domaće sirovine, pšenice i kukuruza i drugih žitarica BiH za izvoz osiguraju akumulacije bh. porijekla, odnosno da iz zemalja CEFTA-e osiguraju žitarice i da se one u bh. u mlinovima prerađuju te da se na taj način zaštiti domaće porijeklo i omogući izvoz u Tursku i druge zemlje.



Zahvaljujući Ministarstvu ta akumulacija je dozvoljena.



Naglašeno je i da turska inspekcija već nekoliko mjeseci provjerava porijeklo i da je u interesu svih institucija da ovaj posao podrže i da on bude dugoročan, da se uradi korektno i da se spriječe bilo kakve malverzacije i prepakivanja, kako je to bilo sa mesom. To je jednoglasan zaključak ovog sastanka, poručeno je danas.



Turska će kroz sporazum o slobodnoj trgovini pokušati staviti na sto ovo pitanje.



"Nama je namjera da ovaj izvozni aranžman u 2017. ima i bolju perspektivu i da pomognemo koliko možemo", istakao je Šarović.



"Zadovoljan sam što je stav svih prisutnih da se kontrola pojača kako bi se ovaj dobar posao sačuvao jer da ga nije mnogi bi radnici ostali bez posla. Ovo je perspektiva za BiH", rekao je Vasić i istakao naglašeno pojačano interesovanje Turske za kontrolu pojačanog izvoza.