Između ilegalnog stečaja i pozitivnog poslovanja Hidrogradnje: Uprava giganta budi iz mrtvih

Foto: Arhiv/Klix.ba

Uprava preduzeća Hidrogradnja d.d. Sarajevo, koje je u stečaju od oktobra 2016. godine, najavila je za 2. august konferenciju za medije kako bi predstavila svoj "poslovni uspjeh". Ta najava uzrujala je bivše radnike tog preduzeća koji tvrde da je stečajni upravnik osigurao dobrobit za krug od 30-ak ljudi okupljenih oko njega, dok ostalih 500 ljudi nije dobilo ni otpremnine, ni plate.

Uprava preduzeća Hidrogradnja d.d. Sarajevo, koje je u stečaju od oktobra 2016. godine, najavila je za 2. august konferenciju za medije kako bi predstavila svoj "poslovni uspjeh". Ta najava uzrujala je bivše radnike tog preduzeća koji tvrde da je stečajni upravnik osigurao dobrobit za krug od 30-ak ljudi okupljenih oko njega, dok ostalih 500 ljudi nije dobilo ni otpremnine, ni plate.