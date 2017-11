Tvornica montažnih kuća Krivaja iz Zavidovića 2015. godine pretrpjela je višemilionsku štetu uzrokovanu požarom koji je u potpunosti uništio nekoliko pogona. Nešto više od dvije godine poslije, fabrika se digla iz pepela i nastavila raditi ono što najbolje zna, a to je praviti montažne kuće za cijeli svijet.

Tvornica montažnih kuća Krivaja iz Zavidovića 2015. godine pretrpjela je višemilionsku štetu uzrokovanu požarom koji je u potpunosti uništio nekoliko pogona. Nešto više od dvije godine poslije, fabrika se digla iz pepela i nastavila raditi ono što najbolje zna, a to je praviti montažne kuće za cijeli svijet.

Krivaja Zavidovići radno je mjesto više od 200 radnika koji porodicama tu osiguravaju sredstva za život. Prije nešto više od dvije godine, tačnije 29. augusta 2015. godine, tvornicu je zahvatio požar, a već tada se govorilo o višemilionskoj šteti. Tvornicu je nakon burne noći i višesatnog gašenja požara već sutradan posjetio premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević s generalnim direktorom tvornice Krivaja Ismetom Mujanovićem.



Riječi podrške radnicima i upravi tvornice stizale su sa svih strana, a dvije godine poslije Mujanović ističe kako je razočaran u vlast koja nije ništa učinila po pitanju oporavka proizvodnje u tvornici montažnih kuća Krivaja u Zavidovićima. Jedinu podršku pružio je Galijašević s Vladom ZDK u iznosu od 20.000 KM.



"Požar nikome nije donio sreću pa ni nama. Nesreća se dogodila svim uposlenicima i upravi tvornice, a njihova tuga je bila nemjerljiva jer je bilo pitanje šta će biti s njima. Sve je izgorjelo, imali smo malo sredstava što smo dobili od osiguranja i pitali smo se kako ćemo i hoćemo li vratiti proizvodnju na nivo na kojem je bila. Morali smo sve oporaviti u punom kapacitetu i uspjeli smo to sami bez bilo čije pomoći", izjavio je Mujanović.



Kako kaže, deklarativna podrška Krivaji da će vlasti učiniti sve da proizvodnja što prije bude osposobljena, ostala je samo na riječima. Dok su prolazili kroz teško vrijeme oporavka, s obzirom na to da niko od radnika nije bio nezaposlen u tom periodu, morali su i državi uredno izmirivati obaveze.



"Država ne poznaje nikakvu nesreću, poznaju samo naplatu poreza i onog što njima treba, a nijednog trenutka se nisu osvrnuli na to da je nekome potrebna pomoć. Danas smo na istom nivou proizvodnje kao i prije požara, možda i malo boljem. Radnici nisu nijednog dana bili nezaposleni, iako nam se dogodilo da smo, zbog štete koja je nastala, proizvodnju jednog od proizvoda, na kojem je radilo oko 50 radnika, morali ugasiti", dodaje Mujanović.



Nakon dizanja iz pepela tvornica montažnih kuća Krivaja i danas pravi ono u čemu je najbolja, a to su montažne kuće te drvene lijepljene konstrukcije i nosači koji pronalaze svoje mjesto širom svijeta. Montažne kuće isporučuju na nekoliko kontinenata, a najčešći kupci su iz Njemačke, Švedske, Švicarske i drugih evropskih gradova.



Tvornica montažnih kuća Krivaja danas ima moderne pogone izgrađene na istom mjestu gdje je prije dvije godine vatrena stihija progutala sve što su radnici imali, a na njihova lica donijela suze i bol. Svaki radnik u ovoj firmi ostavljao je dušu, ne jer mora, već zbog toga što su Zavidovići živjeli za Krivaju, a Krivaja za Zavidoviće.



"Danas imamo jednu od najvećih i najkvalitetnijih proizvodnji krupnog panelnog sistema izrade montažnih kuća. Nemamo puno posla u BiH, iako smo mislili da ćemo imati jer smo ljude iz vlasti molili da nam nakon poplava omoguće da pravimo kuće za potrebe poplavljenih. Poklonili smo dvije kuće i ništa više nismo napravili. Javljali smo se na tendere, nismo dobili podršku i shvatili smo da poslove dobivaju najbliži vlasti, zbog čega smo se okrenuli izvozu i 95 posto naših proizvoda ide van granica Bosne i Hercegovine", pojašnjava naš sagovornik.



Problem u radu i dodatnom napredovanju Krivaje predstavljaju loši odnosi naše države s drugim evropskim državama u koje zavidovićki gigant isporučuje svoje proizvode. Naime, naši radnici ne mogu montirati kuće u Njemačkoj, zbog čega se dopremaju samo paneli kuće, a montažu vrše drugi ljudi koji nemaju znanja i iskustva.



Osim toga, problem su i visoki nameti te drvo kao sirovina koja je preskupa na bh. tržištu. Mujanović je dodao da manje košta cijena uvoznog drveta, sirovine, nego kada drvo slabijeg kvaliteta kupuju u BiH.



"Nameti nam ne dozvoljavaju da radnicima osiguramo razumnu plaću. Mi više od 70 posto dajemo za namete državi i plaće radnika ne mogu biti onakve kakve bih ja kao poslodavac volio da moji radnici imaju. Dati 70 posto nekome u odnosu na plaću radnika, da bi vam neko nešto uradio ili ne, nije uredu. Neko to mora rješavati, a samo se prebacuju obaveze", zaključio je Mujanović.



Tvornica montažnih kuća Krivaja godišnje proizvede od 150 do 200 kuća, a cilj im je nastaviti napredovati, kako u tehnološkom smislu, tako i na tržištu.