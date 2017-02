Domazet: Ekonomska diplomatija BiH zaostaje za potrebama biznisa

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Anto Domazet izjavio je da je ekonomska diplomatija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH tek na putu razvoja i da zaostaje za potrebama ekonomije, odnosno biznisa BiH.

Foto: VTKBiH

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Anto Domazet izjavio je da je ekonomska diplomatija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH tek na putu razvoja i da zaostaje za potrebama ekonomije, odnosno biznisa BiH.

Domazet je danas bio jedan od predavača tokom edukacije o temi "Ekonomska diplomatija- Modul 3" koju je organizirala Vanjskotrgovinska komora BiH u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH i drugim nadležnim institucijama.



Ekonomska diplomatija zapravo znači promociju interesa ekonomije Bosne i Hercegovine u inostranstvu u odnosima s vladinim institucijama, poduzetnicima, investitorima, turističkim organizacijama te distributorima usluga i proizvoda BiH u određenim zemljama.



"Ekonomska diplomatija bi trebala da se temelji na strategiji razvoja i na konkurentskim prednostima koje BiH ima i koje želi da promoviše kroz četiri kanala. Prvi je promocija vanjske trgovine s ciljem povećanja izvoza i podizanja dodane vrijednosti bh. kompanija u izvozu. Drugi kanal su strane direktne investicije i priliv kapitala za razvoj u BiH, a treći se odnosi na promociju turističkih mogućnosti BiH s ciljem privlačenja što većeg broja turista. Četvrti je vezan za migracije i za uređivanje kretanja ljudi u prevenciji terorizma i osiguravanje sigurnosti biznisa bh. kompanija u svijetu", dodao je Domazet.



Napomenuo je da je tokom edukacije posebna pažnja posvećena stranim direktnim investicijama i onome što bi trebalo biti preokret u BiH, a to je da se reformama BiH stvori kao atraktivna sredina za investicije. To znači dobre razvojne politike u BiH, reforme u poslovnom okruženju, sektorske politike posebno u kontekstu mogućnosti korištenja evropskih fondova i drugo.



"Problem koji danas imamo sa stranim direktnim investicijama i njihova stagnacija, pa čak i nazadovanje, nije problem FIPA-e, nego ukupnog ekonomskog sistema koji čini neatraktivnim biznis u BiH, kako za domaće, tako i strane investicije", kazao je on .



Šefica Odsjeka za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) BiH Tanja Milašinović-Martinović rekla je da je ekonomska diplomatija jedan od prioriteta u radu ovog ministarstva, čiji je to i osnovni zadatak, a sve radi predstavljanja bh. ekonomije, te zaštite interesa BiH u inostranstvu.



"MVP prati, predstavalja i štiti interese BiH, a ekonomska diplomatija nije samo jedna već niz institucija koje rade na tom polju", kazala je Milašinović-Martinović, dodajući da se također mora učiniti sve da se privreda učini konkurentnom i otvorenom za strana ulaganja, odnosno investicije.



Lobiranje je, kako je dodala, jako bitan instrument u ekonomskoj diplomatiji, ali se mora biti spremno za konkurenciju, te borbu za svoja preduzeća i na kraju za svoje građane.



Šef Odsjeka za obuku Agencije za državnu službu BiH Zdravko Kujundžija rekao je da je danas nastavljen jedan kvalitetniji ciklus obuka koje su okrenute prema budućnosti i konkretnoj saradnji, a koja bi trebalo da donese dobrobit za sve građane BiH.



Kujundžija je dodao da će potreba za kontinuiranom edukacijom i razmjenom iskustava među ljudima koji se bave ekonomskom diplomatijom, te njihovom saradnjom i s privrednicima, dati dobre rezultate BiH, odnosno njenoj ekonomiji.



Direktorica Sektora za edukaciju VTKBiH Elma Kovačević-Bajtal je kazala da se danas održava treći modul, te da je planirano da se organizuju četiri modula ove škole. Interesantno je, kako je navela, da ovu školu pohađaju državni službenici i privrednici, a predavači su ljudi koji imaju iskustva u diplomaciji, bivši ambasadori, profesori s uglednih fakulteta te privrednici.



"Ekonomski diplomat mora da ima široki spektar znanja, da zna o investicijama, vanjskotrgovinskoj razmjeni, ali i potencijalima privrede BiH da bi na najbolji mogući način privukao strane investitore, promovisao državu i time uticao na što bolji položaj privrede jedne zemlje u inostranstvu", dodala je Kovačević-Bajtal.