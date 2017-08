Hrvatski dobavljači Agrokora se nakon zatvaranja Konzumovih prodavnica mire s činjenicom da će se vjerovatno morati odreći dijela dugovanja. Prema nekim procjenama, otpisi dugovanja bi mogli biti veći i od 60 posto. Bh. dobavljači ne očekuju isti scenario jer im otpis dugovanja nikada nije spomenut kao opcija. Najgore što im se može desiti jeste da se potraživanja zamrznu i da se dug u naredne četiri godine otplaćuje sa zateznom kamatom.

Hrvatski dobavljači Agrokora se nakon zatvaranja Konzumovih prodavnica mire s činjenicom da će se vjerovatno morati odreći dijela dugovanja. Prema nekim procjenama, otpisi dugovanja bi mogli biti veći i od 60 posto. Bh. dobavljači ne očekuju isti scenario jer im otpis dugovanja nikada nije spomenut kao opcija. Najgore što im se može desiti jeste da se potraživanja zamrznu i da se dug u naredne četiri godine otplaćuje sa zateznom kamatom.

Adin Fakić (Foto: Klix.ba)

"Već 2-3 mjeseca traju sastanci sa Antom Ramljakom i upravom Konzuma BiH i Mercatora Slovenija. Od prvog dana nije bilo govora o otpisu dijela potraživanja s obzirom da, u poređenju s Hrvatskom, Konzum u BiH ne duguje toliko dobavljačima i do sada to nije bio predmet razgovora. Najgori scenario u našem slučaju jeste da se potraživanja preko 60 dana zamrznu i da se napravi reprogram s kompanijama te da se taj dug otplati u naredne četiri godine sa zateznom kamatom od četiri posto", kazao je za Klix.ba Adin Fakić iz kompanije Milkos.Ističe da je svaki dobavljač pojedinačno dogovarao plaćanje obaveza koje dospijevaju i onih starijih od 60 dana. To nije najbolja opcija, ali je, tvrdi, jedina koju dobavljači imaju."Država se veoma malo ili nikako uključivala u ovaj proces, a znate da je još uvijek svjež slučaj Tuša koji je preko noći nestao i ostavio milionske dugove. Za razliku od Tuša s Konzumom imamo transparentan odnos i informacije na vrijeme. Volio bih da postoji varijanta da dođu Lidl ili Interšpar i preuzmu Konzumove objekte, ali osim ciljeva Agrokora za restruktuiranjem nema drugih opcija. Ne može niko biti zadovoljan da mu se potraživanja plaćaju četiri godine, ali bolje išta nego ništa. Moramo prihvatiti određeni rizik i brzo donositi odluke. Pokazuju se znakovi poboljšanja situacije, obećanja koja je Ramljak dao se polako ostvaruju i nadam se da ćemo izaći iz ove krize", rekao je Fakić.Međutim, ne krije da postoji plan ukoliko se situacija ne bude razvijala po planu i ističe da će Milkos donositi odluke koje su u interesu radnika i kompanije."Konzum ima 259 objekata i oko 32-33 posto tržišta maloprodaje u FBiH, to je ogroman udio. Samo u Sarajevu je oko 100 objekata, onaj ko kaže da neće biti ugrožen ako ne radi s Konzumom ne govori istinu, a volio bih da se javi neka velika kompanija koja ne radi s Konzumom. Za nas je dodatna opasnost to što mi otkupljujemo mlijeko od oko 1.000 farmera u BiH. Mi ćemo pronaći zamjenu za tržište koje Konzum ima u slučaju najgoreg scenarija, ali to se ne može desiti preko noći. Mi moramo procijeniti do koje količine možemo puniti skladišta mlijekom koje bi inače završavalo u Konzumu. Proći će 2-3 mjeseca dok se ne nađe zamjena za Konzum", tvrdi naš sagovornik.Povjerenik Vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak prilikom posljednje posjete Sarajevu krajem jula kazao je da će od 259 Konzumovih poslovnica 83 preći i biti rebrendirane pod Mercator dok će 176 njih ostati u Konzumovom vlasništvu.