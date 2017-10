Bh. stočari zbog manjka hrane primorani smanjivati broj grla i zatvarati farme

Foto: Ilustracija/Klix.ba

Iako su mjesecima poljoprivrednici i uzgajivači stoke upozoravali vlasti u oba entiteta u BiH da će doći do katastrofe jer će zbog mraza i suše proizvodnja stočne hrane lančano opasti, ništa nije učinjeno da im se pomogne. Prinosi stočne hrane su smanjeni za jednu trećinu, što će dovesti do zatvaranja farmi i većih poskupljenja.

Kako nam je rekao Zoran Marić iz Udruženja farmera Prijedor, suša je uzela svoj danak. Količina stočne hrane će uskoro biti smanjena za pola.



"Gubici su ogromni. Uložili smo sredstva i mislili smo da ćemo imati dovoljno kabaste hrane i zrna kukuruza, ali nije tako. Kukuruza nema skoro nikako. Bit ćemo izloženi dodatnim troškovima da kupimo kukuruz, ali nemamo ni kvalitetne silaže. Bit će veoma teško i velikim i malim stočarima, jer je to veliki teret i utjecat će negativno na cjelokupnu proizvodnju", rekao je Marić za Klix.ba.



Istakao je kako je većina farmera kreditno zadužena i sada se suočavaju s tim da moraju redovno izmirivati svoje obaveze i pokušati spasiti svoje farme tako što će kupovati uvoznu stočnu hranu koja će biti dosta skuplja.



"Svi su zabrinuti. Mislili smo da ćemo napraviti višak kabaste hrane, ali smo proizveli za jednu trećinu manje. Pitamo se kako ćemo pokriti troškove. Nadamo se da će iduća godina biti bolja", kazao je.



Vlada RS je uložila novac kako bi pomogla poljoprivrednicima i stočarima, ali oni ističu kako to nije ni približno dovoljno njihovim potrebama.



Stanje nije ništa bolje ni u Federaciji BiH. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo kazao je kako vlasti u FBiH, za razliku od vlasti u RS-u, nisu ništa učinile da pomognu poljoprivrednicima.



"Vlada RS je uložila u sisteme navodnjavanja, podijelila gorivo i uradila još neke stvari. To nije puno, ali kod nas u FBiH nije urađeno ništa. Nisu dali barem nešto poticaja unaprijed kako bismo kupili stočnu hranu po trenutnoj cijeni i sada ćemo biti prisiljeni da je kupujemo po dosta višoj. Nije proglašeno stanje elementarne nepogode kako bi se oslobodila sredstva, a Vlada FBiH nije ispoštovala ni zaključak PSFBiH da se poljoprivrednicima izmiri dug iz 2014. godine. Bit će problem pri kraju zime, jer će cijene drastično skočiti", rekao je Bićo.



Iz Udruženja proizvođača mlijeka i mesa USK ističu kako će vlasnici firmi biti prisiljeni da prodaju svoju stoku, jer je neće moći prehranjivati, te zatvoriti farme, firme i obrte.



"Jedna bala sijena je 5 KM, a poskupjet će. Očekujemo i više cijene kukuruza i koncentrata. Već je smanjen broj stoke za 30 posto, a ići će i do 50 posto. To je bilo za očekivati jer vlasti nisu proglasile elementarnu nepogodu i nisu pomogle novčano. Ovo će dovesti do novog iseljenja ljudi s ovih područja", upozorio je Ermin Veladžić, predsjednik ovog udruženja.



Sve će za posljedicu imati smanjen broj stoke, a samim tim i domaćih mliječnih i mesnih proizvoda. To znači novo poskupljenje ovih namirnica koje će ići i do 30 posto.



Prema ranijim statističkim podacima, stočni fond u BiH za pet godina je osiromašio za blizu 40.000 grla, a taj trend će se nastaviti i u ovoj godini.