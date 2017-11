Aziz Shahhuseynov: Srebreničanka nije ugašena, napravili smo pauzu jer radimo remont

Aziz Shahhuseynov, jedan od čelnih ljudi fabrike za proizvodnju pomfrita Srebreničanka, istakao je za Klix.ba da je proizvodnja u Srebrenici pauzirana zbog remonta dijelova, pojačanja opreme i kvaliteta, ali da firma nije ugašena.

Aziz Shahhuseynov, jedan od čelnih ljudi fabrike za proizvodnju pomfrita Srebreničanka, istakao je za Klix.ba da je proizvodnja u Srebrenici pauzirana zbog remonta dijelova, pojačanja opreme i kvaliteta, ali da firma nije ugašena.

Poljoprivredni proizvođači iz Srebrenice (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

"U firmi je zaposleno blizu 20 ljudi, a trenutno smo napravili pauzu kako bismo pojačali opremu i kvalitet. Ali firma nije zatvorena", kazao je Shahhuseynov, dodavši da su s poljoprivrednicima imali drugih problema.Istakao je da poljoprivrednici nisu ispoštovali ugovor i da postoje parametri koliko bi škroba, koliko šećera, a koliko drugih sastojaka trebalo da bude u krompiru."U ugovoru je formirana cijena od 32 feninga po kilogramu i navedeno je kako je dozvoljena pogrešivost u isporuci do 17 posto, ali da to smanjuje cijenu krompira. Međutim, u uzorcima koji smo dobili pogrešivost je bila 50-60-70 posto, zavisno od proizvođača do proizvođača", istakao je Shahhuseynov.Dodao je da nisu tačni navodi poljoprivrednika da neće da otkupljuju krompir, već da ga ne otkupljuju zato što to nije ugovoreni krompir."Niko nikog nije lagao, poštujemo ugovor. Nešto krompira ćemo, vjerovatno, kupiti od njih. Ali mi smo tačno dogovorili koji krompir nam treba. Oni to nisu ispoštovali. Cijena od 32 feninga podrazumijeva da pola od ove cijene ide na sjeme. A ovi ljudi su sjeme dobili besplatno od Opštine, a samim tim nisu mogli ispoštovati ugovor", kazao je Shahhuseynov.Prema riječima Shahhuseynova, nikakve troškove nisu imali prilikom nabavke sjemena i prema tome nisu ni mogli ispoštovati dogovor.