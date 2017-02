U kompaniji ArcelorMittal u Zenici danas je upriličeno potpisivanje ugovora s firmom Danieli Corus koja će 2018. godine uraditi remont pogona visoke peći, a vrijednost projekta iznosi 38 miliona KM.

U kompaniji ArcelorMittal u Zenici danas je upriličeno potpisivanje ugovora s firmom Danieli Corus koja će 2018. godine uraditi remont pogona visoke peći, a vrijednost projekta iznosi 38 miliona KM.

Potpisivanjem ovog Ugovora kompanija ArcelorMittal Zenica potvrdila je svoju opredjeljenosti da nastavi raditi u Zenici i osigura održivost proizvodnje u narednih 15 godina. Generalni direktor kompanije ArcelorMittal Zenica Biju Nair je izjavio kako je današnji dan jedan od najvažnijih u integralnoj proizvodnji čelika od njenog pokretanja 2008. godine.



"Ulaganje u visoku peć je naša poruka za održivost i rast integralnog čelika u Bosni i Hercegovini. Bilo da se radi o okolišu, održivosti ili projektima razvoja, uvijek biramo samo najbolje kompanije koje imaju iskustva. Ove vrste remonta najčešće se provode svakih 15 godina, a osnovni obim poslova u ovom remontu je redizajn i zamjena vatrostalnog podzida u visokoj peći. Očekujemo da će ovaj projekt biti realizovan u roku 70 dana u periodu od februara do aprila 2018. godine", kazao je Nair.



Kompanija ArcelorMittal u narednim godinama će u tri projekta uložiti još 22 miliona KM, a cilj grupacije je da se radi na poboljšanju i napretku u svim područjima djelovanja.



"Naša namjera i želja je da vratimo zlatne dane proizvodnje čelika, kako u Zenici, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Postavili smo cilj da u narednih pet godina vratimo te zlatne dane. Mi smo trenutno lideri u proizvodnji i prodaji integralnog čelika u regionu i u budućnosti želimo zadržati tu poziciju", istakao je Nair.



Generalni direktor kompanije Danieli Corus Peter Zonneveld je kazao kako je visoku peć potrebno pravilno 'hraniti' kako bi proizvodnja bila normalna.



"U specijalnom slučaju za ovu peć to znači da joj je potrebna dobra ruda, koks i aglomerat. Jutros smo prilikom obilaska terena bili iznenađeni činjenicama da se u peći 400 dana nije dogodila nijedna nesreća, što znači da se zaštiti na radu posvećuje dosta pažnje, a druga stvar je produktivnost i proizvodnja s obzirom na to da je visoka peć bila van funkcije od 1992. godine do 2008. godine", kazao je Zonneveld.



U sklopu remonta bit će ugrađeno i novo vodeno hlađenje, a remont će osigurati 15 godina neometanog rada visoke peći bez značajnijih i većih ulaganja.



Danieli Corus u poslu je od 1977. godine i do sada su realizirali blizu 125 projekata ovakve vrste. Imaju 10.000 uposlenih, a obrt kompanije je tri milijarde KM.



Današnjem potpisivanju Ugovora prisustvovao je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović koji je zatražio od kompanije Danieli Corus da zaposli i domaće radnike koji su izuzetno sposobni i obrazovani.