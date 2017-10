Američka ekonomija raste brže od očekivanih procjena

Ekonomija Sjedinjenih Američkih Država porasla je po solidnoj godišnjoj stopi od 3,0 posto u trećem kvartalu.

Ekonomija Sjedinjenih Američkih Država porasla je po solidnoj godišnjoj stopi od 3,0 posto u trećem kvartalu.

To je prvi put u tri godine da je u dva uzastopna kvartala domaći bruto proizvod (BDP) dostigao stopu rasta od barem 3,0 posto, pošto je u prethodnom tromjesečju registrovan rast od 3,1 posto.BBC navodi da je ekonomija SAD-a ubrzala uprkos upozorenjima ekonomskih analitičara kako će doći do usporavanja zbog posljedica uragana "Harvey" i "Irma".Prije nekoliko dana Ured za statistiku rada SAD-a objavio je svoje procjene u kojima se navodi da će američka ekonomija do 2026. godine otvoriti 11 miliona radnih mjesta.