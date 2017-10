Admira Muratspahić : Od malih nogu znala sam da ću se baviti poljoprivredom

Foto: FENA

Dvadesettrogodišnja Admira Muratspahić iz naselja Dražev Dolac kod Gornjeg Vakufa-Uskoplja kaže kako je od malih nogu znala da će se baviti poljoprivredom, u mjestu gdje je tradicija proizvodnje kupusa stara desetljećima.

"U poljoprivredu sam se zaljubila još kao djevojčica, u četvrtom razredu, kada sam s tatom prodavala povrće na pijaci. Do podne sam radila za pijačnim štandom, a od podne bila u školskoj klupi", kazala je.



Nije joj, dodaje, bilo teško da se budi ujutro oko pet sati i da, skupa s ostalim ukućanima, obavlja teške poljoprivredne poslove.



Nastavila je školovanje u bugojanskoj gimnaziji, koju je završila 2013., odličnim uspjehom.



Onda se udala, rodila dvoje djece i, na preporuku oca, na jednoj njivi zasadila kupus od čije prodaje je već u prvoj godini zaradila svoj prvi novac.



Priznaje da je to bila "odskočna daska" da dobije veći motiv i snagu za intenzivnije bavljenje poslom za koji smatra da ima perspektivu na tlu gornjovrbaske regije.



"Imamo dosta dulumaže, tako da sada svi radimo oko kupusa. Naporno je, ali zaboravimo na umor kada vidimo da smo postigli dobar rezultat", govori ova mlada i vrijedna žena.



Više voli, nastavlja, svakodnevno obavljati poljoprivredne poslove, nego "raditi u nekoj tvornici za plaću od 300 KM".



"S tim primanjem, ne bih mogla ništa ostvariti, a tek sam se počela kućiti. Poljoprivreda je varljiva, jedne godine zaradiš više, jedne manje. Ali, ko zna novac usmjeriti na pravi način, može pristojno živjeti i fino 'ušparati'", - naglasila je.



Dodaje da njena porodica kupus proizvodi većinom na iznajmljenim parcelama i da se, bez obzira što za to izdvajaju određena sredstva, isplati obrađivati zemlju.



"Zimi odmaramo, pravimo planove za novu sezonu, družimo se. Veoma je važno i to što se slažemo, i pomažemo jedni druge. U tome je, možda, formula za uspjeh koji postižemo", zaključuje Admira.



Priznaje na kraju da pomalo žali što, zbog nedostatka finansija, nije uspjela upisati fakultet kao neke njene prijateljice.



Vjeruje da će jednog dana zaraditi dovoljno novca da krene u ostvarenje ove svoje neispunjene želje.



Ne kaje se, ipak, što je pokrenula proizvodnju kupusa, iako je svjesna da je odabrala jedan od težih puteva da zaradi za život.



"U potrazi za egzistencijom, mladi ljudi u posljednje vrijeme mahom napuštaju BiH. Nemamo, naravno, svi takvu priliku. Osim toga, ne možemo svi ni otići iz zemlje", poručila je Admira Murastpahić.