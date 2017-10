Povodom Svjetskog dana štednje Raiffeisen banka donirala tri dječija igrališta

Donoacijom dječijih igrališta i posjetama mališana Raiffeisen banka obilježila Svjetski dan štednje.

"Zadovoljstvo nam je što smo i ove godine nastavili sa našim projektom doniranja igrališta i uljepšali svakodnevne trenutke mališana u tri vrtića. Ukupna vrijednost igrališta premašuje 30.000 KM a sastavni dio istih je Rafa Žirafa, simbol dječije štednje. Naime, slijedeći našu strategiju održivosti, pored obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti uvijek nastojimo dati i naš doprinos zajednici u kojoj poslujemo, te smo u skladu s tim i aktivnosti Banke povodom Svjetskog dana štednje prilagodili navedenom“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.



Raiffeisen banka od 2008. godine, u saradnji s Western Unionom, povodom Svjetskog dana štednje realizuje projekat doniranja dječijih igrališta. U okviru istog je do sada Bosna i Hercegovina obogaćena sa 27 igrališta koja su opremljena rekvizitima koji zadovoljavaju sve tehničke i druge standarde i koji su u potpunosti neškodljivi za okoliš. Tokom ove godine postavljena su i svečano otvorena igrališta u vrtićima ”Hasnija Omanović”, Cazin, “Trol”, Derventa, te „JU Dječije obdanište“ Banovići. Također, Banka će ovu praksu nastaviti i u 2018. godini.



Već tradicionalno, povodom Svjetskog dana štednje Banka u Centrali i poslovnicama ugosti djecu iz vrtića i osnovnih škola širom naše zemlje. Ove godine Banku je posjetilo stotine mališana koji su se upoznali s radom Banke te su im prezentirani pojam i značaj štednje i uručeni prigodni pokloni.



Dječija štednja "Rafa Žirafa" omogućava roditeljima mališana i njihovim najbližima da do punoljetstva djeteta polažu novac na posebno kreiranu štednu knjižicu, u KM i EUR valuti. Posebna prednost ove štednje za budućnost je to da nije ograničen minimalni iznos oročenja, pri čemu je u toku oročenja dozvoljen neograničen broj uplata i isplata, uz obavezu ostavljanja minimalnog salda na računu.