Objave na društvenim mrežama, neusavršavanje i negativnost mogu vas koštati posla

Foto: Ilustracija

Mnogo je razloga zbog kojih ljudi koji dobro rade dobijaju otkaz, a u centru pažnje svakako su otkazi zbog objava na društvenim mrežama. Nedavna studija Instituta ePolicy ispitala je više od 300 kompanija i utvrdila da trećina ispitanih otpušta radnike zbog zloupotrebe resursa kompanije. Magazin Forbes sastavio je listu stvari zbog kojih možete dobiti otkaz pa stoga ako želite biti uspješni budite oprezni i učite na svojim, ali i tuđim greškama.

Mnogo je razloga zbog kojih ljudi koji dobro rade dobijaju otkaz, a u centru pažnje svakako su otkazi zbog objava na društvenim mrežama. Nedavna studija Instituta ePolicy ispitala je više od 300 kompanija i utvrdila da trećina ispitanih otpušta radnike zbog zloupotrebe resursa kompanije. Magazin Forbes sastavio je listu stvari zbog kojih možete dobiti otkaz pa stoga ako želite biti uspješni budite oprezni i učite na svojim, ali i tuđim greškama.

Među najzanimljivijim razlozima otpuštanja radnika svakako su objave na društvenim mrežama. Bez obzira na to što ste na društvenim mrežama podijelili svoj lični stav, uvijek morate imati na umu da vas mnogi identificiraju kao zaposlenika određene kompanije, zbog čega javnost može percipirati da zapravo govorite u ime kompanije za koju radite.



Vjerovatno najveća greška koju možete napraviti je da ne uradite sve što ste rekli da biste mogli uraditi, jer ste prestali raditi na svom usavršavanju i ulaganju u sebe i svoj rad. Kada prihvatite posao, vi implicitno poručujete da ste sposobni i odgovorni ispuniti sve što taj posao podrazumijeva. Prihvatati posao za koji niste kvalifikovani je nešto sa čim ćete se morati suočiti prije ili kasnije. Čak i ako ste kvalifikovani i kažete svom šefu da ćete dati sve od sebe i napredovati, a nakon toga ne pokažete posvećenost povećavate šanse da dobijete otkaz.



Jedna od stvari koja bi vas mogla skupo koštati je negativnost. Angažirani ste kako biste olakšali poslove svom šefu i timu, a ne da biste ih otežali. Ljudi koji neprestano šire negativnost u radnom okruženju, žale se na druge i kukaju da je njihov dio posla pretežak, komplikuju stvari ostalim zaposlenim. Oni koji otežavaju život svom šefu obično su prvi koji dobijaju otkaz, piše Forbes.



Zbog nedostatka emocionalne inteligencije, zbog koje imate loš odnos s kolegama i često ulazite u sukob s njima, također možete dobiti otkaz.



Mnogi misle da je uredu da paket papira za printanje ponesete kući ili da koristite

FedEx račun kompanije kako biste nekome u posljednji čas poslali poklon, no u očima vašeg poslodavca to je krađa. Imajte na umu da je zloupotreba resursa kompanije ozbiljan prekršaj, čak i ako novčana vrijednost stavke nije visoka. Ukoliko vas poslodavac uhvati da radite takve stvari, to može biti i više nego dobar razlog da vas otpusti.