Deseti Weekend Media Festival ove će godine od 21. do 24. septembra u staroj tvornici duhana u Rovinju ugostiti brojne zanimljive predavače među kojima je i Jamie Brooker, osnivač platforme Kahoot!, jednog od najbrže rastućih edukativnih brendova koji koriste milion ljudi širom svijeta.

Deseti Weekend Media Festival ove će godine od 21. do 24. septembra u staroj tvornici duhana u Rovinju ugostiti brojne zanimljive predavače među kojima je i Jamie Brooker, osnivač platforme Kahoot!, jednog od najbrže rastućih edukativnih brendova koji koriste milion ljudi širom svijeta.

Kako angažovati studente?

Mladi jačaju vještine dok igraju

Uvijek besplatno

Od svog lansiranja 2013. godine Kahoot! je prikupio više od 50 miliona aktivnih korisnika i javnu biblioteku sa više od 20 miliona edukativnih igara u više od 180 zemalja. U svom predavanju Jamie će se fokusirati na Norvešku koja je pionir inkluzivnog dizajna te staviti fokus na misiju poboljšavanja obrazovanja na svjetskom nivou. Što je tačno Kahoot!, kakve su reakcije te koja je budućnost obrazovanja, doznajte u nastavku."Kahoot! je gaming platforma dizajnirana da učenje učini zabavnim, uzbudljivim i zanimljivim pretvarajući učionicu u igru. Na našoj platformi bilo ko može stvoriti igru o bilo kakvoj tematici, a može i pretraživati i milione igara od drugih autora u našoj biblioteci. Od jula 2017. godine 50 miliona ljudi globalno koriste platformu svaki mjesec u učionicama, kompanijama, događanjima ili druženjima", ispričao je Brooker.Na pitanje kako je Kahoot! krenuo kao ideja, kazao je da je to priča o više individualnih puteva suosnivača koji su se eventualno spojili – njega, Johana Branda i Mortena Versvika."Kahoot! je rođen iz serije prototipa i eksperimenata s time da smo svaki put evoluirali naša saznanja o engagementu ljudi s proizvodima koje smo stvarali dok smo radili na našoj misiji 'Make Learning Awesome'. Johan i ja smo osmislili brand, pedagogiju i user experience, dok je Morten nastavio sa razvojem servera igrice kako bi omogućio platformi da naraste do veličine koju imamo danas. Dodatno smo ukomponirali istraživanja gaming profesora Alfa Inge Wanga, koji je stvarao slične prototipe igrica kako bi angažovao studente na svojim predavanjima", ističe osnivač.Kada su počeli dizajnirati igricu, pitali su se kako dovesti dijete iz zadnje klupe učionice u prvu."Stoga, kada razvijamo igricu, želimo da svako osjeti dio iskustva i uspjeh. Kahoot! je odličan 'nivelator' u učionici jer daje svima 'glas' te im dopušta da dobiju instantni feedback o svom razvoju kako bi ih dodatno motivirao da nastave. Gledano sa malo šireg aspekta, nekoliko drugih dizajnerskih odluka je doprinjelo rastu, od korištenja web based tehnologija, do mogućnosti igranja igrica na bilo kojem jeziku, pa do dizajna za ljude koji ne raspoznaju boje ili imaju problema s vidom i studenata s posebnim potrebama", naveo je dalje.Brooker je ispričao da su, dok su prvi put koristili Kahoot! u jednom razredu, on tamo bio kao promatrač, a jedan je učenik stajao na stolu dok je igrao."Htio je biti siguran da dobro vidi ekran. Naravno, to inače nije dozvoljeno u učionici, ali pitali smo učiteljicu i ona mu je to dozvolila. Rekla je da apsolutno nema problema s tim, pogotovo zato što se radilo o jednom od učenika koji je najviše ometao nastavu i prije tog trenutka ga nikada nije vidjela toliko angažovanog u učenje", pohvalio se Jamie.Iako kreatori Kahoot! ne opisuju kao igru, jer to ima negativne konotacije, činjenica da su je inicijalno razvili kao igru i to je prije svega igra koju ljudi zajedno igraju."Kao učitelj možete odabrati kako aplicirati tu igru, ali to je i dalje igra. Mislim da igra i gaming mogu igrati veliku ulogu u budućnosti obrazovanja. Ne samo kod takmičenja, već i kod kritičnog mišljenja, istraživanja i rješavanja problema. Nešto kao Minecraft i vještine koje mladi ljudi jačaju dok igraju", uvjeren je.Na pitanje kako zarađuju od Kahoota kazao je da su na početku imali u planu razviti platformu s poslovnim modelom. Jednog dana su se odlučili da bude free to access, što je bila integralna odluka za njihovu misiju."Dedicirani smo da je Kahoot! uvijek besplatan za učitelje i studente. Lansiramo i pretplatu za firme koje koriste Kahoot! dajući im pristup dodatnim featurima koji dopunjuju njihovo korištenje platforme. Također, radimo s edukacijskim izdavačima i etabliranim brandovima kako bismo im dali mogućnost distribucije kroz našu platformu", navodi Jamie.Iako zagovaraju reviziju klasičnog pojma učionice, autori ove platforme okupljanje u isti prostor i dalje smatraju jako važnim i nečim što nikad ne smije nestati, jer je to vrijedno vrijeme koje je potrebno za učenje nekih vještina."Ali način na koji je taj prostor uređen i sve aktivnosti koje se tamo događaju moraju evoluirati zajedno s tehnologijom, nove pedagogije su dizajnirane za napredak. Kako je znanje sve više dostupno, okupljanje u učionici bi trebalo biti nešto gdje uvježbavamo vještine koje su bitne za adaptaciju svijeta koji se stalno mijenja. Tehnologija može pomoći tom procesu", decidan je Booker.