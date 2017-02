Nafta miruje: Na berzama najstabilnija cijena u posljednjih 10 godina

Foto: Ilustracija

Cijene sirove nafte koje su zastupljene na tržištima još od početka decembra 2016. godine, sada se mogu smatrati najstabilnijim periodom u proteklih deset godina.

Naime, od početka decembra 2016. sve do pisanja teksta na snazi su minimalno promjenjive cijene barela crnog zlata. Prema podacima o promjeni vrijednosti barela Brent nafte, odnosno nafte na evropskoj berzi, oscilacije zabilježene u protekla gotovo tri mjeseca ne prelaze šest dolara.



Najniža cijena Brenta iznosila je nešto više od 51 dolar, dok je najveća vrijednost od početka decembra iznosila 56 dolara.



Slično kretanje je zabilježeno i na američkom tržištu gdje WTI nafta, iako nešto jeftinija, ne bilježi promjene veće od pet dolara po barelu. Najniža cijena barela je od početka decembra bila nešto veća od 49 dolara, dok je najviša zabilježena 21. februara i iznosila je 54 dolara.



Vremenski raspon takve stabilnosti cijena nije zabilježen tačno deset godina. Naime, krajem 2006. godine, odnosno od sredine septembra do kraja decembra, cijene crnog zlata nisu oscilirale više od šest dolara.



Tadašnje cijene su bile nešto više od današnjih - od 60 do 66 dolara po barelu.



Podsjećamo, vrijednost sirove nafte stabilizovana je nedugo nakon odluke OPEC-a o smanjenju proizvodnje, a koja je prvenstveno uzrokovala privremeni rast cijena koji se zaustavio početkom decembra 2016. godine.