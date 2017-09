Grude su mala, ali za naše uslove ekonomski razvijena sredina. Problem je razvoj infrastrukture posebno jer su zahtjevi privrednika, ali i pogranični karakter sredine takvi da traže više. O svemu tome za Klix.ba govorio je načelnik Gruda Ljubo Grizelj, zanimljiv i elokventan sagovornik, širokog obrazovanja i shvatanja prostora i vremena u kojem djeluje.

Grude su mala, ali za naše uslove ekonomski razvijena sredina. Problem je razvoj infrastrukture posebno jer su zahtjevi privrednika, ali i pogranični karakter sredine takvi da traže više. O svemu tome za Klix.ba govorio je načelnik Gruda Ljubo Grizelj, zanimljiv i elokventan sagovornik, širokog obrazovanja i shvatanja prostora i vremena u kojem djeluje.