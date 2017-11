Kompanija Amko komerc 15. novembra obilježava 22 godina uspješnog rada, a od davne 1995. godine pa do danas firma je izrasla u respektabilnu kompaniju.

"Kroz godine poslovanja firma je stekla ugled i povjerenje, kako kupaca tako i poslovnih partnera", kazala je direktorica marketinga Minela Džuho. "To je naš najveći kapital i poticaj za širenje naše maloprodajne mreže."



Povodom obilježavanja 22 godine uspješnog rada, kako nam je rekla naša sagovornica, Amko komerc je pripremio poseban program i pogodnosti za sve kupce, kroz šest dana raznih aktivnosti, uz posebne akcijske cijene na osnovne životne namirnice i kućne potrepštine.



“U periodu od 10. do 15. novembra u svim našim maloprodajnim objektima pripremamo specijalne akcijske cijene uz sniženje i do 50 % na preko 500 artikala," naglašava Džuho. Kako bi rođendansko slavlje upotpunili te nagradili vjerne kupce, prema njenim riječima, u srijedu 15. novembra, sve kupce očekuje popust od 10 % na ukupnu kupovinu. Simbolično u znaku broja 22 nagrađuje se svaki 22. kupac poklonom.



"Za sve posjetioce u našim većim objektima svih šest dana proslave rođendana pripremili smo svakodnevnu zabavu, degustacije, promocije i još mnoštvo iznenađenja”, istakla je Džuho. "Osim akcijskih cijena, za naše mališane smo pripremili i druženje sa omiljenim maskotama, likovnu radionicu, plesnu zabavu i karaoke show.



Sve mališane očekujemo u jednom od naša tri objekta:



Hipermarket Mojmilo, petak 10. novembar od 17 – 19 h

Shopping centar Sarajevo Waves, Otes, subota 11. novembar od 11 – 13 h

Supermarket Amko Pionirska dolina, srijeda 15. novembar od 17 – 19 h.