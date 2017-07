Vlasnik Buroj Ozonea za Klix.ba: Nisam došao u BiH da kradem, projekt će biti završen 2019. godine

Nakon mnogobrojnih informacija o tome da je projekt Buroj Ozone propao, vlasnik kompanije Buroj International Group Ismail Ahmed kazao je u razgovoru za Klix.ba kako će dosta toga biti izgrađeno do kraja sljedeće godine, a da će naselje biti useljivo u 2019. godini.

Ahmed tvrdi da nikome ne duguju novac

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Unikatan projekt

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Dosad uloženo dosta novca

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Uprkos tome što još uvijek ništa osim kamena temeljca nije izgrađeno, Ismail tvrdi da projekt nije zaustavljen i da je sve pod kontrolom."Projekt nije zaustavljen i sve je pod kontrolom, ali procedure, pravila i papirologija nam je uzela mnogo vremena. Sada je sve završeno, imamo urbanističke i druge dozvole. Ovo je najbolji projekt na zemlji i najveći u Evropi. Želim da ljudi znaju da nisam došao uzeti njihov novac niti ukrasti, već da napravim novac i projekat koji će biti jako dobar za Bosance i sve druge ljude", rekao je Ismail Ahmed za Klix.ba.Istakao je da je Buroj Ozone izazov i za njega i da mu je previše važan da bi odustao te da će učiniti sve da ga završi."Došli smo ovdje da gradimo, a ne da uništimo BiH. Nikada nisam prevario nikoga i svima smo platili za njihov rad. Kompanija je registrovana, radnici prijavljeni i sve je legalno. Nikome ne dugujemo novac, a mi smo ga do sada uložili i izgubili mnogo zbog kašnjenja. Treba govoriti realno, nisam uzeo ničiji novac i nisam bježao iz BiH. Bio sam tu", rekao je vlasnik kompanije.Istakao je kako međunarodni investitori ulažu u ovaj projekt i firmu te da su veoma zainteresovani. Uložio je, kaže, i u reklamu ne samog projekta, već i naše zemlje zbgo čega je broj turista iz arapskih zemalja povećan u posljednje dvije godine."Ja sam poslovan čovjek, a ne političar. Cilj mi je privući turiste. Kada sam prvi put došao u BiH, bilo je dosta oštećenih zgrada iz rata, ali izgradili ste zemlju i dolaze turisti koji ostavljaju novac. To donosi profit cijelom lancu ljudi - kompanijama, restoranima, taksistima, rent-a-car agencijama, hotelima, svima. Broj turista stalno raste, a bio bi još veći kada bi se izgradio aerodrom jer nema dovoljno mjesta da slete Airbusevi A787 ili A380. Kad bi se to dogodilo imali biste tri miliona turista, ali sve aviolinije koje dovode veći broj turista su od našeg projekta i naših zemalja", rekao je Ahmed.Istakao je kako narod ne treba biti negativan jer je on kao strani državljanin uvidio da se BiH ipak razvija. Kao primjer je naveo brojne hotele, zgrade i druge objekte koji su izgrađeni."Ako nešto želite postići morate biti pozitivni. Znate li koji je poduhvat povezati naselje s Bjelašnicom? To puno košta. A u tome će Bosanci uživati jer žele nešto novo. Ovaj projekt će imati sve sadržaje. To je unikatan i održiv projekt, iskoristiv i ljeti i zimi, ljudi će to shvatiti", kazao je vlasnik.Rekao je da je do sada uloženo dosta novca, ali nije mogao navesti tačnu cifru jer, kako kaže, troškovi rastu iz dana u dan. Kada je u pitanju broj telefona koji se navodi na plakatima s pozivom kupovinu nekretnina , istakao je da je broj aktivan i da svi mogu provjeriti tako što će ga okrenuti ujutro u osam sati."Znam da nema uspjeha bez problema. Ali molim sve da ne budu negativni. Ja ću otići iz ove zemlje jer imam svoju zemlju, a vama, vašoj djeci i unučadima ostat će ovaj projekt. Mislim da biste trebali biti ponosni jer ćete imati nešto što nema niko", zaključio je Ahmed.