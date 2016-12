Otkrivamo detalje o brzoj cesti Sarajevo - Beograd: Prve aktivnosti na izgradnji počinju već 2017.

Nakon što su Mirko Šarović i Rasim Ljajić u oktobru ove godine na Trilateralnom trgovinskom komitetu između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske razgovarali o mogućnosti gradnje brze ceste Sarajevo - Beograd, uslijedili su brojni sastanci, pregovori i inicijative.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao je u razgovoru za Klix.ba da je, u povodu razvijanja trilateralnog sporazuma, turski ministar ekonomije Nihat Zeybekci iznio spremnost turske strane da pomogne jedan od projekata koji bi infrastrukturno uvezao BiH i Srbiju.



Šarović i Ljajić su to prenijeli resornim ministarstvima i Vijeću ministara, odnosno Vladi Srbije, a trenutno je sve u fazi inicijative te će odluke tek uslijediti.



"S obzirom na to da jača ekonomska saradnja traži i bolje infrastrukturno povezivanje koje je veoma loše ja sam o tome razgovarao s ministrom Juskom i Vijećem ministara koje je podržalo inicijativu", rekao je Šarović dodajući da je sličan slijed događaja bio i u Srbiji.



Ponuda Turske je da u stopostotnom iznosu finansira kompletan projekt o kojem se dogovore BiH i Srbija, uključujući svu prateću dokumentaciju, a inicijativu je preuzeo ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko.



"Na posljednjem sastanku kojem sam ja prisustvovao, ministrica Zorana Mihajlović je rekla da je njihov priroritet da brza cesta ide od njihovog koridora 11 iz Požege prema Užicu i dalje prema Višegradu, a da od bosanskohercegovačke strane očekuje da vidi je li to prihvatljivo BiH", rekao je Šarović.



Iako su moguće dvije varijante (prva je da put ide na sjever preko Bijeljine, a druga da ide preko Višegrada) ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko treba obaviti potrebne konsultacije u Ministarstvu saobraćaja u FBiH i RS-u i usaglasiti potencijalni pravac. Nakon što se BiH i Srbija usaglase i donesu odluke o tome će obavijestiti Tursku koja će pokrenuti svoje mehanizme i donijeti odgovarajuće odluke.



Šarović je rekao da je bilo govora o tome da se prijedlog ove trase definiše do kraja godine, a nada se da bi radovi mogli početi 2017. godine.



Brza cesta je javna cesta namijenjena za saobraćanje isključivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene trake, koja ima sva raskršća u dva ili više nivoa s poprečnim cestama i drugim saobraćajnicama (željezničkim ili tramvajskim prugama), u pravilu nema zaustavnih traka i koja je kao takva označena propisanim saobraćajnim znakom.