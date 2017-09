Procedure vezane za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane (TE) Tuzla se privode kraju, a radovi koji prethode izgradnji ovog energetskog objekta mogli bi početi za pet do šest mjeseci, potvrdio je u razgovoru za Klix.ba direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EPBiH) Bajazit Jašarević.

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Jašarević je za Klix.ba izjavio da je uz podršku Vlade Federacije BiH, EPBiH završila pregovore s Razvojnom bankom Kine."Konačan prijedlog teksta ugovora je stigao u EPBiH i mi očekujemo da u narednih pet dana izvršimo njegov pregled, nakon čega isti ide na razmatranje i prihvatanje od Uprave i Nadzornog odbora EPBiH. Očekujemo da će polovinom septembra prihvaćeni tekst ugovora biti dostavljen u proceduru donošenja odluke federalne vlade i parlamenta o davanju garancije za kreditno zaduženje za izgradnju", pojasnio je Jašarević.Cjelokupna procedura trebala bi biti okončana početkom oktobra, a direktor EPBiH očekuje da bi do polovine istog mjeseca ugovor zvanično i trebao biti potpisan. Nakon toga bi se, kaže on, krenulo u novu fazu projekta."EPBiH paralelno priprema i javni natječaj za projekt uređenja terena za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla, vrijednosti oko 15 miliona KM. Očekujemo da se u narednih pet do šest mjeseci izvrši izbor izvođača radova te da s početkom naredne građevinske sezone počne realizacija uređenja terena. Za to vrijeme kineski partneri će izvršiti projektovanje Bloka 7 TE Tuzla", naglašava Jašarević.Izgradnja ovog bloka slovi za najveću poslijeratnu investiciju u bh. energetskom sektoru, a vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 1,5 milijardi konvertibilnih maraka.Realizacijom bi došlo do gašenja pet postojećih blokova TE Tuzla koji su efikasnosti do 30 posto, a uz sve imaju čak 30 puta veće emisije SO2 nego što su dozvoljene granice.Njegova izgradnja, ističe Jašarević, omogućit će i energetsku stabilnosti Federacije BiH i očuvanje radnih mjesta u proizvodnji uglja i energije za narednih 50 godina."EPBiH je opredjeljenja da postojeće blokove koji su odradili dva životna vijeka zamjeni s blokom koji ima najmoderniju tehnologiju na svijetu te koji obezbjeđuje najviše ekološke standarde. Njegova izgradnja će smanjiti i potrebe za ugljem, čiju ćemo proizvodnju reducirati na manjoj vrijednosti u odnosu na sadašnje potrebne količine, što doprinosi ekologiji i omogućava da se uspješnije izvrši restruktuiranje rudnika koji su u sastavu koncerna", zaključio je Jašarević.