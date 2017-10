Hoće li politika pomoći privredi: Poslodavci se još uvijek nadaju da će PDV plaćati na kraju mjeseca

Privednici u BiH dugo vremena apeliraju na nadležne da im izađu ususret kada je riječ o vremenu plaćanja PDV-a i iznosu zateznih kamata za kašnjenje, naglašavajući da su mnogi zbog odluke da se PDV za izdatu fakturu mora platiti do 10. u mjesecu dovedeni u težak položaj. Trenutno, deklarativno izmjene postojećeg Zakona o PDV-u podržavaju i pozicija i opozicija, ali će privrednici vjerovatno još jedan period čekati na izmjene zakona koji bi im olakšao poslovanje.

Privednici u BiH dugo vremena apeliraju na nadležne da im izađu ususret kada je riječ o vremenu plaćanja PDV-a i iznosu zateznih kamata za kašnjenje, naglašavajući da su mnogi zbog odluke da se PDV za izdatu fakturu mora platiti do 10. u mjesecu dovedeni u težak položaj. Trenutno, deklarativno izmjene postojećeg Zakona o PDV-u podržavaju i pozicija i opozicija, ali će privrednici vjerovatno još jedan period čekati na izmjene zakona koji bi im olakšao poslovanje.