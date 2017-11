HETA BiH poziva sve IT kompanije u Bosni i Hercegovini da putem ovog javnog poziva dostave ponudu za pružanje usluga održavanja, identificiranja, otklanjanja kvarova i upravljanja sistemskom, mrežnom i ostalom IT infrastrukturom.

Društvo očekuje angažman u trajanju od 25-40 sati sedmično, za koji će odabrani ponuđač biti plaćen temeljem mjesečnog paušala. Usluga će se pružati u prostorijama Društva. Period trajanja angažmana je predviđen na godinu dana.Detaljan opis usluga dostupan je na zahtjev na e-mail adresu [email protected] Mole se svi zainteresovani za učešće u ovom javnom pozivu da dostave sljedeću dokumentaciju:a) Tehnički dio• Lista referenci• Spisak zaposlenika Ponuđača koji će biti angažovani na lokaciji Naručioca;• Certifikati CISCO, Microsoft, VmwareOpcionalno: Certifikati EMCb) Finansijski dio• Potrebno je dostaviti finansijsku ponudu za dvije opcije:- Opcija 1: Angažman dvije (2) osobe po 40 sati sedmično na lokaciji Naručioca;- Opcija 2: Angažman dvije (2) osobe po 25 sati sedmično na lokaciji Naručioca;• Finansijska ponuda mora biti iskazana u valuti BAM• Način plaćanjaRok za podnošenje ponuda je ponedeljak, 13. novembar 2017. godine do 15:00 sati.Ponuda sa dokumentacijom može se dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda za eksternalizaciju IT usluga, referentni broj 83-31102017.Pravovremenim prijavama smatrat će se prijave dostavljene do ponedeljka, 13. novembra 2017. godine u 15:00 sati, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.