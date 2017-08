Promo / Fitbit fitness narukvice – koristite ih za aktivniji i zdraviji život

Prilagodite se stilu pametnih fitness satova izgrađenih sa revolucionarnim funkcijamapoput PurePulse® praćenja rada srca, povezanog GPS-a, treninga na ekranu i još mnogo toga..

Fitbit Flex 2

Kompanija Fitbit vodeći je proizvođač gadžeta za zdraviji način života i ime koje se posljednjih nekoliko godina u medijima veoma često spominjie zbog par proizvoda koji su promijenili način gledanja na kreativniji i aktivniji život pojedinca. O koliko jakoj kompaniji je riječ najbolje govori podatak da Fitbit ima učišće od preko 70% na tržištu fitnes gadžeta, kao i da se u njihovim laboratorijama kompletno razvijaju rješenja – od vizuelnog izgleda do senzora koji će biti ugrađeni u proizvode koji se razvijaju.Velika istraživanja u zadnjih deset godina pokazuju kako sve veći broj korisnika u svijetu ima potrebu da vodi zdraviji, aktivniji i kvalitetniji život i tome gotovo svakodnevno teži, međutim njihov najveći problem u toj namjeri se krije u nemogućnosti da pravilno evidentiraju unos kalorija u organizam, kao i da detaljno kreiraju treninge koji bi im omogućili pravilno sagorijevanje istih i konstantno praćenje vitalnih funkcija organizma. Fitbit je u želji da ovim korisnicima izađe u susret sa svojim timom inženjera i dizajnera kreirao nekoliko vrhunskih fitnes gadžeta, koje vam predstavljamo u nastavku.Kao najuticajniji proizvođač u ovoj oblasti Fitbit se trudi da svoje konzumente i buduće potrošače uvijek iznenadi nekim novim, moćnijim rješenjem, što je nedavno bio slučaj sa Flex 2 fitnes trakerom, koji u svakom smislu predstavlja nasljednika popularne Flex narukvice, s tim da unaprijeđeni model dolazi sa nekoliko funkcija više i daleko zanimljivijim i atraktivnijim dizajnom.Fitbit Flex2- Prva vodootporna fitness narukvica namjenjena i za plivanje - može do 50 m dubine-Prati tjelesnu aktivnost- korake, udaljenost, potrošene kalorije, aktivne minute- sinkronizira sa Fitbit aplikacijom.-Automatsko praćenje spavanja-LED zaslon-SmartTrack ™- prepoznavanje automatskog vježbanja-Dugi vijek trajanja baterije- punjenje svakih 5 dana-Obavijesti poziva i teksta- led zaslon svijetli plavo za pozive, ljubčasto za porukeIzrađena od elastičnog materijalaFitbit Blaze pruža odličan osjećaj na ruci i iznenađujuće je tanak i lagan, te nije naporno nositi ga tokom cijelog dana. Sam Blaze je mali uređaj koji se nalazi unutar okvira i njega uvijek možete izvaditi i staviti u novu narukvicu ili na punjenje. Ekran nudi zadovoljavajuće performanse prilikom skrolanja, a sam ekran se gasi automatski kada ga ne koristite radi čuvanja baterije, a sam će se i upaliti ukoliko pomjerite zglob da pogledate vrijeme.Blaze prati vašu trenutnu aktivnost, dnevni rezultat i ima poseban program vježbi pod nazivom FitStar - tri grupe vježbi u okviru kojih je prikazano kako se vježbe izvode. Uz funkciju PurePulse™ možete lako provjerite vaše otkucaje srca pogledom na ekran i prilagodite intezitet vaše fizičke aktivnosti prema tome. Blaze prikazuje i obavještenja sa vašeg telefona, poput dolaznih poziva i poruka na ekranu.PurePulse™ Heart Rate - Podignite vaš trening na novi nivo sa stalnim praćenjem rada srca. Vježbe na ekranu - FitStar vam nudi izbor vežbi koje možete lako pratiti na vašem zglobu. Više sportova - Izaberite više različitih sportova. Trčanje, biciklizam ili kardio, Fitbit Blaze prati sve.Notifikacije - Vidite obaveštenja na ekranu Fitbit Blaze-a, a onda ih samo prstom sklonite da vam ne smetaju. GPS - Povežite Fitbit Blaze sa GPS-om preko vašeg telefona i pratite rute kojima trčite. Touchscreen u boji - Fitbit Blaze ima toucscreen displej visoke rezolucije sa 16 boja.Praćenje aktivnosti - Pratite pređene korake, razdaljinu, potrošene kalorije, minute tokom kojih ste bili aktivni, san i još mnogo toga.Raznolike narukvice - Jednostavno stilizujte vaš Fitbit Blaze raznim narukvicama u skladu sa vašim ukusom. Sa velikim izborom narukvica i okvira, Fitbit Blaze lako možete prilagoditi vašem ukusu.Alta HR je unisex Bluetooth fitness sat / sportska narukvica za praćenje dnevnih aktivnosti, podsjetnik za kretanje, SmartTrack, pozivi, poruke i kalendar, Auto Sleep praćenje, sat, zaslon na dodir.Automatski prepoznaje i bilježi vaše vježbe, kako biste mogli pratiti vaše treninge, bez pritiskanja gumba!Prati vaše korake, udaljenost, potrošene kalorije i vrijeme aktivnostiFitBit Alta HR pomaže vam da ostanete aktivni cijelog dana, dajući vam nježne podsjetnike da se pokrenete. Automatski prepoznaje i bilježi vaše vježbe, kako biste mogli pratiti vaše treninge, bez pritiskanja gumba!Čak i kada Vam mobitel nije pri ruci, uz FitBit Alta HR narukvicu sve obavijesti o pozivima, porukama i događajima zabilježenima u kalendaru stići će do vas bez zakašnjenja. Podatke prikupljene tijekom dana ili noći mogu se putem Bluetootha (LE) prebaciti na mobitele i tablete (iOS i Android), te laptope i desktop računala (Windowsima 10 i macOS).Fitbit narukvice i satove možete potražiti u Tehnomag prodajnim salonima i već sutra početi voditi zdraviji način života.