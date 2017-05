Imenom i prezimenom: Objavljena lista 33 najbogatijih ljudi na svijetu

Foto: EPA

The Sunday Times objavio je listu na kojoj su rangirani najbogatiji ljudi u Velikoj Britaniji, kao i u ostatku svijeta.

Podaci pokazuju da na listi dominiraju poduzetnici i poslovni ljudi koji su sami stvarali svoje bogatstvo, a ne samo bogati nasljednici.



Većina poslovnih ljudi koji su sami stvarali svoje bogatstvo dolaze iz tehnološke industrije, kao što je kineski Jack Ma - osnivač Alibabe i Mark Zuckerberg - osnivač Facebooka.



Naravno, postoje i porodice koje vode svoje kompanije i bogatstvo koje su naslijedili, kao što su vlasnici Koch Industries, Walmart, pa čak i L'Oreal kozmetike.



Oni imaju čak i veće bogatstvo od poslovnih ljudi koji su sami stvarali svoje bogatstvo.



Pogledajte ko se sve nalazi na listi:



33. Alain i Gerard Wertheimer, vlasnici kompanije parfema Chanel — neto vrijednost 24,5 milijarde dolara



32. Samuel i Donald Newhouse, vlasnici izdavačkih kuća The New Yorker i Vogue — neto vrijednost 25,8 milijarde dolara



31. Ma Huateng (Pony Ma), direktor Tencenta — neto vrijednost 26,09 milijardi dolara



30. George Soros, uspješan investitor — neto vrijednost 26,87 milijarde dolara



29. Phil Knight, suosnivač i predsjednik kompanije Nike — neto vrijednost 26,87 milijardi dolara



28. Maria Franca Fissolo, vlasnica kompanije Ferrero — neto vrijednost 26,87 milijardi dolara



27. Mukesh Ambani, direktor i akcionar kompanija Reliance Industries Limited — neto vrijednost 28,29 milijarde dolara



26. Axel Dumas, direktor i nasljednik modne kuće Hermès — neto vrijednost 28,8 milijarde dolara.



25. Porodica Henkel, vlasnici kompanije za proizvodnju hemijskih proizvoda Henkel — neto vrijednost 28,88 milijarde dolara



24. Steve Ballmer, bivši direktor Microsofta i vlasnik košarkaškog tima Los Angeles Clippers — neto vrijednost 30,63 milijardi dolara.



23. Jorge Paulo Lemann, najbogatija osoba u Brazilu — neto vrijednost 31 milijarda dolara



22. Sheldon Adelson, osnivač i direktor Las Vegas Sands Corp — neto vrijednost 31,93 milijarde dolara



21. Li Ka-shing, jedan od najbogatijih ljudi u Aziji — neto vrijednost 32,97 milijarde dolara



20. Wang Jianlin, programer Dalian Wanda Group i vlasnik 20 posto akcija kluba Atlético Madrid — neto vrijednost 33,36 milijarde dolara



​19. Jack Ma, kineski tehnološki milijarder i predsjednik giganta Alibaba Group — neto vrijednost 26,7 milijardi dolara



18. Ingvar Kamprad i porodica, vlasnici švedske kompanije IKEA — neto vrijednost 36,34 milijardi dolara



17. Karl & Theo Albrecht Jr i Beate Heister i porodica, vlasnici supermarketa Aldi i Theo — neto vrijednost 39,59 milijarde dolara



16. Stefan Quandt & Susanne Klatten, vlasnik 25,6 posto BMW-a — neto vrijednost 39,98 milijardi dolara



15. Liliane Bettencourt, nasljednica kompanije za proizvodnju kozmetike L'Oreal —41,28 milijarde dolara



14. Sergey Brin, rusko-američki naučnik i suosnivač Googlea sa Larryjom Pageom — neto vrijednost 43,35 milijarde dolara



13. Larry Page, suosnivač Googlea — neto vrijednost 34,2 milijarde funti.



12. Bernard Arnault, direktor LVMH — neto vrijednost 45,69 milijarde dolara.



11. Michael Bloomberg, vlasnik i direktor finansijskog servisa, masovnog medija i softverske kompanije Bloomberg — neto vrijednost 50,62 milijarde dolara



10. Larry Ellison, čelnik internacionalnog giganta Oracle — neto vrijednost 52,7 milijardi dolara



9. Carlos Slim Helu i porodica, postao jedan od najbogatijih milijardera na svijetu kada je preuzeo kontrolu nad latinoameričkom telekom kompanijom America Movil — neto vrijednost 59,71 milijardi dolara



8. Mark ​Zuckerberg, direktor i suosnivač Facebooka — neto vrijednost 61,92 milijarde dolara



7. John i Jacqueline Mars, vlasnici Mars Bars — neto vrijednost 63,6 milijarde dolara



6. Warren Buffett, čelnik Berkshire Hathaway — neto vrijednost 79,96 milijarde dolara



5. Jeff Bezos, direktor i osnivač Amazona — neto vrijednost 80,22 milijardi dolara



4. Amancio Ortega, vlasnik brendova poput Zara, Pull & Bear, Bershka, and Massimo Dutti — neto vrijednost 82,42 milijarde dolara



3. Bill Gates, suosnivač Microsofta — neto vrijednost 91,9 milijarde dolara



2. Charles i David Koch, vlasnik i direktor kompanije Koch Industries — neto vrijednost 102,4 milijarde dolara



1. The Walton porodica, osnivači Walmarta — neto vrijednost 130,59 milijardi dolara