Guverner Softić potvrdio stabilnost monetarne politike u BiH

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Senad Softić potvrdio je stabilnost monetarne politike u BiH, dodajući da je stanje privrede stabilno s evidentnim pozitivnim pomacima.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prihvatili su na ovosedmičnoj sjednici Finansijski i Godišnji izvještaj za prošlu godinu Centralne banke BiH, a u obraćanju poslanicima guverner je naglasio da je bruto nacionalni proizvod (BDP) 3,1 posto.



Zabilježen je i rast industrijske proizvodnje od 4,3 posto, a Softić naglašava da je bh. moneta stabilna te da je smanjen broj nezaposlenih, dok je pokrivenost uvoza izvozom 58,4 posto, što je najveća stopa u posljednjih 20 godina.



Istaknuo je i da se ove godine očekuje da će taj procent biti 60 posto, a upravo zbog toga čelnik Centralne banke BiH pozitivnom ocjenjuje trenutnu situaciju u BiH, dodajući da bi bilo još i bolje da je stopa BDP-a četiri posto ili viša.



"Srednjoročno to građani ne bi mogli osjetiti, ali ukoliko bi BDP bio iznad četiri posto taj efekat bi se mogao vidjeti, a tome bi doprinijele privredne aktivnosti jer smo na taj način razumjeli aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)", pojasnio je Softić.



Podvukao je da Centralna banka nije komercijalna organizacija dodajući da je njen mandat monetarna politika, odnosno monetarna i finansijska stabilnost, ističući da je konvertibilna marka (KM) čvrsto vezana za euro i stabilna je.



"Jedan indikator je da raste potražnja za KM. Godišnje imamo po 300 ili 400 miliona više interesa za KM, a naša obaveza je da otkupimo euro i da prodajemo KM zbog čega taj pokazatelj pozitivno govori o KM", kazao je guverner.



U izvještaju je rečeno da je dobit od 2008. do 2016. godine bila 519 miliona KM, a 319 miliona KM uplaćeno je u budžet institucija BiH, ali guverner ističe da taj iznos nije uvijek bio isti.



"Važnije je da imamo stabilnu valutu i sigurnu konvertibilnu marku nego da Centralna banka ostvari profit jer to nama nije cilj. Zakon je propisao da se investiranje deviznih rezervi vrši na siguran i profitabilan način"; naglasio je guverner Softić te dodao da su plaćene negativne kamate da bi BiH imala siguran KM, a za to i služe kapitalne rezerve.



Tokom rasprave o ovim izvještajima poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Predrag Kožul izrazio je zadovoljstvo što BiH ima srednjoročno stabilnu monetarnu politiku i bez obzira na bilo kakve "vanjske potrese" BiH ima srednjoročno stabilnu valutu.



Pozitivnim je ocijenio rast BDP-a, rast izvoza i rast pokrivenosti izvoza uvozom te rast broja zaposlenih za 23.000, ali i, nakon nekoliko godina stagnacije, blagi rast prosječne plaće s 830 na 839 KM, dodajući da su to pokazatelji koji daju određenu dozu optimizma.



Poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH Mirsad Isaković upozorio je da prihodi Centralne banke opadaju, dodajući da je akumulirani suficit 5.625.000 KM te da je prihod od kamata "nešto veći" u odnosu na 2015. godinu.



Poslanik Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS) Zaim Backović smatra da su u ovoj instituciji često izloženi pritiscima, ali je upozorio da Centralna banka nije regulator nego garant stabilnosti valute.