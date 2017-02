Cvijanović priznala: FBiH insistira na promjeni koeficijenta raspodjele indirektnih poreza

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će Reformska agenda biti "zaleđena", a aranžman sa MMF-om redefinisan ili raskinut ukoliko Federacija BiH /FBiH/ i nivo BiH u narednih par sedmica ne izvrše preuzete obaveze i upozorila da je takav scenario neizbježan.

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će Reformska agenda biti "zaleđena", a aranžman sa MMF-om redefinisan ili raskinut ukoliko Federacija BiH /FBiH/ i nivo BiH u narednih par sedmica ne izvrše preuzete obaveze i upozorila da je takav scenario neizbježan.

Cvijanović je prvi put javno potvrdila o uslovljavanju od FBiH da se uđe u redefinsanje koeficijenata za raspodjelu indirektnih prihoda prije usvajanja Zakona o akcizama.



Cijanović je naglasila da je RS napravila već dovoljno ustupaka, te da nema namjeru da to više radi.



Povećanje akciza akciza zadnji put su u decembru 2012. blokirali predstavnici FBiH, a tada je saopćeno kako nije postignut dogovor na koji način bi se dijelio novac od novih akciza na gorivo. Naime, iz RS-a su tražili da se i novac od ovih akciza dijeli prema utvrđenim koeficijentima za druge prihode pri čemu je u zadnjem kvartalu 2016. Federaciji BiH doznačeno 64,29 posto prihoda s Jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 32,16 posto, dok Brčko distriktu pripada 3,55 posto.



No, prema novim tvrdnjama Željke Cvijanović, FBiH želi u potpunosti redefinisati koeficijente raspodjele svih indirektnih prihoda. Sredinom prošle godine u javnosti su se pojavile informacije da se u RS-u lažira krajnja potrošnja koja je presudni faktor u određivanju koeficijenta, a čak je i MMF se obećao uključiti u analizu krajnje potrošnje te time pomoći bh. vlastima da se dođe do pravednog koeficijenta. Prema nezvaničnim tvrdnjama iz FBiH RS-u umjesto 32,16 posto pripada oko 30 posto prihoda. Po istoj računici, FBiH je na godišnjem nivou oštećena za više stotina miliona KM.



"Što se tiče teme usklađivanja koeficijenata, to nema veze sa ovim pregledom MMF-a. Ali, ako ćemo se baviti time, onda ćemo pričati i o dugovanjima Federalnog zavoda PIO/MIO prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Ne možemo se selektivno baviti samo temama koje su interesantne za FBiH, a gurati pod tepih teme koje su bitne za Republiku Srpsku", poručila je predsjednica Vlade RS-a, inidirektno priznajući da nije u interesu RS-a da se otvori tema o koeficijentu raspodjele javnih prihoda.



Priča o raspodjeli javnih prihoda zanimljiva je i zbog čvrstog saveza Milorada Dodika i Dragana Čovića pri čemu kadrovi SNSD-a i HDZ-a imaju ključnu ulogu u Upravnom odboru UIO gdje zauzimaju četiri od šest poziciji pri čemu je i direktor UIO kadar HDZ-a.