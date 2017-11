Afera Paradise Papers otkrila Appleovu šemu za izbjegavanja plaćanja milijardi dolara poreza

Apple kao najprofitabilnija kompanija na svijetu ima tajnu strukturu koja joj omogućava da izbjegne plaćanje milijardi dolara poreza, piše BBC navodeći kao izvor "curenje" finansijskih dokumenata poznato kao afera Paradise Papers.

Apple kao najprofitabilnija kompanija na svijetu ima tajnu strukturu koja joj omogućava da izbjegne plaćanje milijardi dolara poreza, piše BBC navodeći kao izvor "curenje" finansijskih dokumenata poznato kao afera Paradise Papers.

Nakon što se 2013. godine "digla prašina" o kontroverzim" irskim poreznim praksama" Applea, tehnološki gigant je kompaniju koja drži ogromne neoporezovane offshore novčane rezerve je premještena na otok Jersey. Apple tvrdi da nova struktura nije umanjila porez, nego da je i dalje najveći svjetski porezni obeznik, koji je u protekle tri godine platio 35 milijardi dolara poraza. Kompanija ističe da je poštovala zakon te da promjene koje je uvela "nisu umanjile plaćanje poreza u bilo kojoj državi".



Do 2014. godine je Apple koristio rupu u poreznim zakonima SAD-a i Republike Irske poznatu kao "double Irish", koja je omogućila Appleu da "provuče" svu svoju prodaju izvan Amerike, koja čini oko 55 posto prihoda, kroz irske podružnice koje ustvari ne pripadaju nijednoj državi, zbog čega nije bilo gotovo nikakvog poreza.



Umjesto plaćanja irskog poreza za korporacije, koji iznosi 12,5 posto ili američkog poreza od 35 posto, Appleu je struktura omogućila da smanji porez na profit izvan SAD-a, koji je rijetko iznosio više od 5 posto od ukupnog stranog profita. Tokom nekih godina je taj porez pao ispod 2 posto.



Evropska komisija je izračunala da je porez jedne Appleove irske kompanije iznosio samo 0,005 posto.



Apple se našao pod pritiskom američkog Senata 2013. godine, a direktor kompanije Tim Cook je branio kompanijin sistem poreza.



Tadašnji senator Carl Levin je bio bijesan što SAD ostaju bez velike količine poreza.



"Zlatnu koku ste premjestili u Irsku. Premjestili ste je u tri kompanije koje ne plaćaju porez u Irskoj. To su Appleovi dragulji ljudi, to nije ispravno", izjavio je Levin.



Cook je odgovorio da Apple ništa ne duguje.



"Plaćamo sav porez, svaki dolar. Ne ovisimo o poreznim prevarama, ne čuvamo novac na Karibima", rekao je Cook.



Nakon što je Evropska unija 2013. godine odlučila analizirati Appleov "irski dogovor", vlada Irske je odlučila da firme na njenoj teritoriji više ne mogu izbjegavati porez na račun toga što ne pripadaju nijednoj državi.



Kako bi porez održao niskim, Apple je morao pronaći offshore finansijski centar, a izabran je otok Jersey, koji ima vlastite zakone o porezu te koji ima stopu korporativnog poreza od 0 posto za strane kompanije.



Prema dokumentima Paradise Papers, Apple ima dvije ključne irske podružnice, a to su Apple Operations International (AOI), za koji se vjeruje da drži većinu od 252 milijarde dolara kompanijinog novca izvan SAD-a te Apple Sales International (ASI). Njima je upravljala firma Appleby s uredom u Jerseyju od početka 2015. do 2016. godine. To je omogućilo Appleu da nastavi izbjegavati plaćanje milijardi dolara poreza širom svijeta.



Appleovi računi iz ove godine pokazuju da je kompanija izvan SAD-a zaradila 44,7 milijardi dolara te da je platila 1,65 milijardi poreza stranim vladama, što je stopa od 3,7 posto. To je manje od šestine prosječne stope korporativnog poreza u svijetu.



Afera Paradise Papers je otkrila kako kompanije, političari i poznate ličnosti izbjegavaju plaćanje poreza.