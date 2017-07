Prema Izvještaju o blokiranim računima u Registru transakcijskih računa Centralne banke BiH ukupan broj blokiranih računa u Bosni i Hercegovini, zaključno sa krajem juna ove godine, iznosio je nevjerovatnih 73.836.

Broj firmi koje imaju barem jedan blokiran račun nije mnogo manji i iznosi 63.431.



Kolike su razmjere nelikvidnosti u Bosni i Hercegovini govori podatak da je ovaj izvještaj sačinjen na čak 3.024 stranice.



Među ogromnim brojem firmi s blokiranim računima ima mesnica, picerija, sportskih kladionica, lokalnih televizija, svadbenih salona, automehaničarskih radnji, noćnih klubova, uličnih kioska, pa čak i notara, ali i nekadašnjih privrednih giganata kao što je sarajevski Energoinvest ili čapljinska Tvornica keksa i vafla Lasta.



Većina firmi ima po jedan blokiran račun, ali ima i onih kojima je blokirano po sedam, osam ili više računa u različitim bankama, kao što je, recimo, sarajevski Feroelektro.



Još interesantnija je progresija kojom se broj blokiranih računa povećavao za posljednjih 13 godina.



Do 2004. godine taj broj je iznosio ukupno 2.484 blokiranih računa, a onda se taj broj se rapidno povećava iz godine u godinu. U 2004. godini je blokirano 949 računa, drastično povećanje broja je uslijedilo 2008. godine kada je blokirano 5.842 računa, da bi apsolutni rekord bio postignut ove godine kada je blokirano čak 8.866 računa. I to samo za prvih pola godine.



Za ekonomistu Damira Miljevića nema dvojbe - ovo je pokazatelj totalnog kraha bilo kakve privredne aktivnosti u BiH.



"Dva su osnovna razloga za takav negativan trend, prvo je nelikvidnost privrede i nemogućnost firmi da sa svim tim nametima, porezima i doprinosima opstanu u tržišnoj utakmici, a drugo je neadekvatan zakonski okvir koji dozvoljava firmama kašnjenje u plaćanju. Svuda u svijetu je regulisano da se po Zakonu o rokovima plaćanja i izmirenju novčanih transakcija obaveze plaćaju u roku od 30-60 dana, a ovdje se to prolongira u nedogled", prokomentarisao je Miljević.