Egrlić: Švicarska je zahtjevno, ali i perspektivno tržište

U Cirihu će 10. novembra biti održan Poslovni forum i B2B sastanci s ciljem unapređenja ekonomske saradnje i promocije izvoza BiH u oblasti "housinga" na tržištu Švicarske, istaknuto je danas u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH).

Taj poslovni događaj organizuju I-platform - Dijaspora za razvoj BiH iz Švicarske, VTKBiH, Privredna komora RS, Privredna komora FBiH, projekt Dijaspora za Razvoj i SIPPO.



Partneri na tom projektu danas su u Sarajevu organizirali i pripremnu radionicu na kojoj su predstavnici kompanija koje će učestvovati imali priliku više saznati o uvjetima poslovanja na tržištu Švicarske, Austrije i Njemačke u oblasti opremanja objekata, te dobiti praktične upute kako se predstaviti na poslovnim susretima.



"Švicarska je zahtjevno, ali i perspektivno tržište na kojem nastupamo već tradicionalno i imamo razne sporazume sa Ambasadom Švicarske za podršku promocije naše privrede. Bitno je naglasiti da ostvarujemo rast izvoza godišnje oko 17 posto. Pokrivenost uvoza izvozom 2012. godine je bila samo sedam posto, a danas ona iznosi 35 posto. Mislim da bi u narednim godinama trebali dostići više od 60 posto kada je riječ o pokrivenosti uvoza izvozom i u tom smislu je i organizovan ovaj poslovni forum", izjavio je predsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić.



U sektoru housinga, odnosno opremanja, kako je dodao, imamo veliko iskustvo i tradiciju i kompatibilni smo sa potrebama švicarskog tržišta.



Cilj tog foruma, kako je kazala direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer, jeste da se susretnu predstavnici kompanija iz Švicarske, BiH, Njemačke i Austrije.



"Nadam se da će kompanije tom prilikom uspjeti da generiraju veće interesovanje za proizvode i usluge koji se mogu izvoziti iz BiH, te da će kreirati dugotrajna poslovna partnerstva i dovesti do investicija", dodala je Dätwyler Scheuer.



Merima Avdagić, projekt menadžerica "Dijaspora za razvoj", koji implementira UNDP, a podržavaju Vlada Švicarske, Međunarodna organizacija za migracije i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kazala je da je cilj tog projekta unapređenje socioekonomskih prilika u BiH.



"Predstojeći poslovni forum vidimo kao šansu za bh. firme, a ujedno i otvaranje novih mogućnosti za lokalne zajednice. Housing sektor bilježi rast posljednjih godina i vidimo perspektivu za nove tržišne lance vrijednosti gdje se BiH može pozicionirati", izjavila je Avdagić.



Edin Dacić, član UO Udruženja "I-dijaspora" iz Berna, izjavio je da djeluju već 2,5 godine, te da je njihova ideja i koncept da ponude platformu bh. dijaspori u Švicarskoj, koja broji oko 60.000 ljudi.



"Naš fokus je na tri sektora – ekonomija, kultura i edukacija, a naš ovogodišnji najveći projket je organizacija Biznis foruma u Cirihu 10. novembra. Važno nam je naglasimo da će to biti B2B forum, gdje će se uspostaviti kontakti između poslovnih ljudi", dodao je Dacić.



Predstavnica Tvornice montažnih kuća (TMK) Krivaja Sabina Heljić je kazala da je Švicarska zahtjevno tržište, ali da nudi mnoge mogućnosti za domaće izvoznike.



"TMK Krivaja nema problema sa pronalaskom tržišta i klijenata koji su zainteresovani za naše proizvode. Međutim, nailazimo na probleme kada riječ o planiranju same montaže takvih kuća gdje se traži visoko edukovan kadar u usko određenom polju. Mi jednostavno trebamo naše ljude, odnosno ljude iz naše tvornice da bi montirali tu kuću i tu nailazimo na problem. Kako je Švicarska organizirana po kantonima, zavisno od kantona različito posmatraju dolazak naše radne snage i različito daju odobrenja. Stoga, nam je vrlo teško planirati samu montažu objekta i smatramo da bi sa te strane trebali biti fleksibilniji kako bismo na što bolji način prezentovali ono što nudimo i kako bi postigli najviši kvalitet našeg proizvoda kojeg izvozimo", kazala je Heljić.



Nakon Sarajeva, pripremna radionica za učesnike Poslovnog foruma i B2B sastanka bit će održana sutra u Banjoj Luci. Učestvovat će oko 20 kompanija koje nude usluge projektiranja (dizajna) i proizvode za građenje i opremanje stambenih, ugostiteljskih, smještajnih, te poslovnih objekata, kao što su namještaj, podovi, građevinska stolarija, montažne kuće i elementi, građevinski materijali i drugi proizvodi za građenje i opremanje.