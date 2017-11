EBRD, Evropska unija (EU) i Federalno ministarstvo financija Austrije predstavili su zajednički program podrške investicijama u energetsku efikasnost u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

EBRD, Evropska unija (EU) i Federalno ministarstvo financija Austrije predstavili su zajednički program podrške investicijama u energetsku efikasnost u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

EBRD je odobrila ukupno 17 miliona eura za Unicredit Banku Mostar, Unicredit Banku Banja Luka i Sparkasse Banku. Banke će ta sredstva koristiti za dalje kreditiranje ulaganja u projekte energetske efikasnosti u stambenom sektoru.



EBRD sredstva su odobrena prema Programu financiranja zelene ekonomije za projekte koji se odnose na klimatske promjene u zemljama u kojima Banka djeluje i sredstva se plasiraju putem lokalnih banaka. Intenzitet korištenja energije u Bosni i Hercegovini je u prosjeku tri puta veći od onog koji postoji u EU. Stambeni sektor značajno doprinosi ovoj potrošnji i procjena je da bi oko 80% stambenih zgrada trebalo renovirati. Shodno tome, postoji značajan potencijal za ulaganja u energetsku efikasnost i uštede energije.



Program financiranja zelene ekonomije u Bosni i Hercegovini kombinira tehničku ekspertizu sa financiranjem i ciljanim poticajima za podršku investicijama u tehnologije koje su povoljne za okolinu i imaju visoke performanse. Cilj je da se doprinese razvoju održivog tržišta za zelene investicije u stambeni sektor.

Program je dopunjen grant sredstvima iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan u sklopu Investicionog okvira za Zapadni Balkan, kao i grant sredstvima EU i Federalnog ministarstva financija Austrije. Sredstva će se koristiti za promoviranje proširenja zelenog kreditiranja na domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Financiranje će biti praćeno sveobuhvatnom informativnom kampanjom kako bi se dodatno podržala zelena rješenja i racionalno trošenje energije.



“Ovo financiranje će dovesti do kvalitetnih poboljšanja u svakodnevnom životu građana BiH: Ove investicije će im pomoći da uštede novac kroz niže račune za energiju, a istovremeno će im osigurati udobnije stanovanje. Ono će također znatno doprinijeti našem cilju da stvaramo zeleniju budućnost za državu i regiju", rekao je Ian Brown, Direktor EBRD-ovog ureda u Sarajevu.



Šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars-Gunnar Wigemark potcrtao je važnost kontinuiranih investicija u energetsku efikasnost i ponovo potvrdio opredijeljenost EU da pomogne ekonomski razvoj i stvaranje radnih mjesta u BiH. "U okviru ovog novog programa koji je u utorak prezentiran u sklopu Regionalnog programa energetske efikasnosti u stambenom sektoru, financiranog od strane EU, EU će obezbijediti paket poticaja za investicije u energetsku efikasnost u stambenom sektoru. Doprinos EU za EBRD-ov GEFF program za stambeni sektor će omogućiti građanima Bosne i Hercegovine i regije da zamijene prozore, vrata i bojlere u svojim stanovima i kućama, da ulažu u tehnologije koje će omogućiti uštedu energije u domaćinstvima," rekao je Wigemark.



Leander Treppel, Direktor, Federalno ministarstvo financija Austrije je dodao:

“Austrija snažno podržava GEFF i veoma nam je drago da je ovaj program pokrenut i u Bosni i Hercegovini. EBRD ima dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške državama koje žele unaprijediti svoju energetsku efikasnost i mi smo uvjereni da će GEFF pomoći u realizaciji održivih investicija u zgrade i da će doprinijeti izgradnji i transformiranju tržišta za zelene investicije čime će doprinijeti smanjenju emisija CO2 i poboljšanju kvaliteta života stanovnika Bosne i Hercegovine. Pored toga, GEFF kombinira tehničku pomoć i investicije i promovira poslovne mogućnosti za lokalne biznise i banke .”



EBRD blisko sarađuje sa partnerima na izgradnji zelene ekonomije, razvijanju konkurentnih preduzeća i poticanju ušteda energije u zemljama u kojima djeluje. Kroz svoje programe financiranja zelene ekonomije, Banka je do sada omogućila smanjenje emisija CO2 od preko 6 miliona tona godišnje.



Produženjem Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP Plus) za Zapadni Balkan, Banka još više pojačava napore da poveća ulaganja u energetsku efikasnost kako u poslovnom tako i u stambenom sektoru u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Banka će ukupno staviti na raspolaganje 135 miliona eura za te investicije, uz dodatnih 30 miliona eura od EU i 1.8 milion eura od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, kao i 3.3 miliona eura koje je dalo Federalno ministarstvo financija Austrije.