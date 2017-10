Direktor Samsunga Kwon Oh-hyun podnio ostavku

Kwon Oh-hyun (Foto: AFP)

Izvršni direktor kompanije Samsung Electronics Kwon Oh-hyun podnio je ostavku, a kao razlog je naveo "krizu bez presedana".

Ovo je najnovija promjena u menadžmentu nakon što je prvi čovjek kompanije Lee Jae-yong u augustu osuđen na zatvorsku kaznu zbog korupcije.



Kwonova ostavka je stigla istog dana kada je kompanija prognozirala rekordan kvartalni profil navodeći više cijene memorijskih čipova. On obavlja i funkciju člana uprave Samsunga, a o odlasku je navodno razmišljao već dugo te odlazak više nije mogao odgađati.



"Budući da smo suočeni s krizom bez presedana, vjerujem da je sada došlo vrijeme za novi početak kompanije na čelu s novim i mladim ljudima koji će bolje odgovoriti na izazove IT industrije", rekao je Kwon.



Sada već bivši direktor će ostati u upravi Samsunga do marta 2018. godine.



Ryan Lim, partner singapurske tehnološke konsultantske firme QED je rekao da je Samsungovo vodstvo u kriznoj situaciji. Kazao je da je trenutna upravljačka struktura poput komplicirane mreže koja ne razjašnjava, nego zbunjuje.



"Ovo se mora riješiti brzo, jer zabrinjava činjenica da se ne zna ko zaista vodi Samsung u budućnost", izjavio je Lim.



Glasnogovornik Samsunga je za BBC potvrdio da će Kwonov nasljednik biti poznat uskoro.