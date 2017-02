Broj korisnika mobilne telefonije će premašiti pet milijardi u 2017. godini

Foto: AFP

Broj korisnika mobilnih telefona u svijetu premašt će pet milijardi do sredine ove godine, navodi se u studiji koju je objavilo Svjetsko udruženje mobilnih operatera (GSMA).

Rastom broja stanovnika u Aziji, a posebno u Indiji, broj korisnika mobilnih telefona, koji je prije godinu dana iznosio 4,8 milijardi ljudi, trebalo bi da dostigne 5,7 milijardi, odnosno tri četvrtine svjetske populacije do 2020. godine, prenosi agencija AFP.



Azija će u ukupnom rastu broja korisnika učestvovati s gotovo polovinom, prema izvještaju GSMA pod nazivom "Mobilna ekonomija", pri čemu će samo Indija dobiti blizu 310 miliona novih pretplatnika u naredne tri godine.



Nedavno je jedno istraživanje pokazalo da će do 2018. godine broj pretplatnika mobilne telefonije u svijetu premašiti čak i devet milijardi. Studija je također pokazala trend većeg korištenja mobilnih širokopojasnih mreža i pametnih telefona, ističući rastući doprinos mobilne industrije ekonomskoj aktivnosti i društvenom razvoju.



Generalni direktor GSMA Mats Granryd, naveo je kako su u globalne mreže investirane hiljade milijardi dolara od 2010. godine.



Sektor telekomunikacija je prošle godine, kako je rekao, imao udio od 4,4 posto u svjetskom bruto domaćem proizvodu (BDP) u iznosu od 3.300 milijardi dolara, a predviđa se kako će do 2020. taj udio porasti na 4,9 posto, što je ekvivalentno ekonomskoj vrijednosti 4.200 milijardi dolara.



Prvi mobilni telefon napravljen je 1973. godine, a deset godina kasnije se našao na tržištu. Prvi mobiteli u veličini cigle bili su epohalno svjetsko otkriće, a za samo četiri decenije evoluirali su u tehnološko savršenstvo i postali neizostavni uređaji i pomagala ljudi u svim krajevima svijeta.



Razvoj mobitela se može uporediti s razvojem računara, ali sa znatno bržim progresom i zastupljenosti na globalnom tržištu.