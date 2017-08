U kompaniji AC Food Velika Kladuša danas je proizveden tristomilionito pakovanje brenda Tops, a čast da upakuje jubilarni paket najpoznatijeg biskvita na ovim prostorima imao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.

Brojne delegacije danas su boravile u prostorijama Agrokomerca u Velikoj Kladuši gdje je u pogonima novoosnovane kompanije AC Food upakovan tristomilioniti paket mnogima omiljenog biskvita. Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, kojem je pripala ta čast, rekao da je prvi put u životu u posjeti Agrokomercu i da mu je drago da je prva posjeta obilježena upravo na ovakav način."Imao sam zadovoljstvo danas upakovati 300-milioniti komad topsa, čuvenog brenda iz doba Jugoslavije. Ekipa domaćih privrednika koja je već uspjela da podigne niz poznatih brendova u BiH je odlučila da to učini i ovdje u Agrokomercu. Mislim da ćemo u sljedećih nekoliko godina imati obnovljen skoro kompletan privredni kapacitet Agrokomerca i da će se restartovati kompletna proizvodnja koju smo imali prije rata i da će biti uposlene stotine radnika i hiljade kooperanata", rekao je Izetbegović.On je istakao da se "krajiški div" opet diže na noge i da mu je drago što je bio u prilici pomoći privrednicima koji su krenuli u taj projektat."Bilo je raznih pokušaja kada je u pitanju Agrokomerc. Neki nisu ni pomakli sa nivoa ideje, neki su pokrenuli, pa su stali. Ja sam uvjeren da upravo ova ekipa privrednika predvođenih gospodinom Hrvićem će uspjeti obnoviti priču Agrokomerca. Najbitniji segment duštva danas su ljudi koji imaju hrabrosti i viziju da se upuste u rizike pokretanja proizvodnje u vremenu jake konkurencije", kazao je Izetbegović.Smail Korajlić, direktor kompanije AC Food rekao je da je u vrlo kratkom roku prodaja brenda Tops povećana za čak 30 posto."U protekla dva mjeseca smo povećali izvoz za 30 posto, a tops trenutno izvozimo u 12 zemalja. Preuzeli smo 89 radnika, zaposlili smo dodatne radnike i sada imamo 105 uposlenika. Za vrijeme sezone angažovali smo i preko 30 sezonskih radnika. Naš plan je da u narednom periodu pokrenemo proizvodnju supa i kocki za supe, a taj projekat je zvanično jučer i završen, ostao je samo jedan dio oko ambalaže da se usaglasi i to ćemo proizvoditi za našu kompaniju Vispak", rekao je Korajlić.On je kazao da je AS Holding početkom godine došao u Veliku Kladušu, a prevashodni cilj ove godine je obnoviti postojeće brendove koje je imao Agrokomerc i oživjeti stare linije koje ne rade već 20-tak godina."Kroz tri mjeseca lansirat ćemo nove čokolade, 3-4 vrste krem namaza, određene napitke za djecu – u segmentu čoko milka. Najvažnije od svega zapošljavat ćemo nove ljude, a to bi otprilike bilo 25 novih radnih mjesta. Od 2018-2019. godine planiramo pokretanje mesne industrije, što je jedan od najkompleksnijih projekata za naš tim, budući da tu treba uključiti i kooperantsku mrežu, uzgoj tovnih piladi, kao i uzgoj koka nosilja. Uzgoj koka nosilja je projekat koji je već spreman i očekujemo da bude završen kroz 4-5 mjeseci", pojasnio je Korajlić.Podsjećamo, firma AC Food d.d. Velika Kladuša, članica AS Group, uplatila je 28. marta ove godine 3,05 miliona KM na račun Agrokomerca d.d. Velika Kladuša, čime je i zvanično kupila skoro trećinu postrojenja Agrokomerca u naselju Polje u ovom gradu. Tada je kupljena tvornica stočne hrane, dva pogona za preradu voća i povrća, jedan skladišni prostor te postrojenje u kojem se nalazi pržionica kafe.Početkom juna iz kompanije AC Food su saopćili da su preuzeli proizvodnju Agrokomercovog branda "Tops", jednog od najomiljenijih biskvita ikada proizvedenih u Bosni i Hercegovini. Proizvodnja branda "Topsa” preuzeta je Sporazumom o prenosu poslova između AC Food d.o.o. Velika Kladuša i Gadžo Comerc d.o.o. firme koja je ranije obavljala ovaj posao.