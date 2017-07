Air Serbia otpušta radnike i prelazi u niskotarifnu kompaniju

Predsjednik Nadzornog odbora Air Serbia Siniša Mali potvrdio je da će otpustiti radnike u toj kompaniji, u kojoj je već otpušteno 30 zaposlenih koji su obavljali komercijalne poslove uz objašnjenje da njihov angažman više nije potreban.

"To je poslovni plan koji podrazumijeva dodatno povećanje profitabilnosti Air Serbie i onda se ponašate kao svaka tržišna kompanija. Sve je to dio jednog normalnog procesa gdje pokušavate da smanjite troškove s jedne strane i povećate prihode s druge strane", rekao je Siniša Mali.



Radnici su otpušteni dan nakon što je manjinski vlasnik ove kompanije, Etihad, saopštio da je u prošloj godina zabilježio gubitak od čak 1,87 milijardi dolara.



Kako piše Radio Slobodna Evropa, Air Serbia se ovim zapravo priprema da pređe u niskotarifnu kompaniju, a pored dosad otpuštenih 30 radnika, planirano je još otpuštanja.



"To je obrazloženo rečenicom da prestaje potreba za tim poslovima. S druge strane, vidim da se ti poslovi predaju drugim kolegama što je ovako pravno klizav teren. U suštini posao se preliva na kolege koje su ostale, ali formalno rečeno je da prestaje potreba za takvim poslom", kaže sagovornik RSE koji ističe da nisu postojali nikakvi kriterijumi za otpuštanja.



Namjera je da se napravi hibridna kompanija, što više smanje troškovi te da se prodaja odvija preko interneta, kao što rade sve niskotarifne kompanije.



Air Serbia je negirala da je u procesu transformacije u niskotarifnu kompaniju, rekavši u saopštenju da su promjene jednostavno mjere racionalizacije.



Osim Air Serbie, u istom sistemu posluju i Alitalia, Jet Airways, Air Berlin, Air Seychelles i Etihad Regional. Alitalia je proglasila bankrot, Air Berlin je velikim poslovim problemima, a vlasnički udio u Etihad Regional je prodan slovenačkoj kompaniji Adria Airways.



Prije otpuštanja, 300 zaposlenih je svojevoljno napustilo kompaniju jer su bili nezadovoljni stanjem unutar nje.



Posljedice su to ukidanja letova za neke destinacije, između ostalog za Abu Dhabi, uvođenje takse za šalterskog čekiranja, postavljanja užih sjedišta zbog povećanja kapaciteta letjelica, naplaćivanje odabira sjedišta, a čak su i obroci na letovima količinski drastično smanjeni do se na pojedinim služi samo voda. Također, često se dešava da se letovi odgode ili otkažu zbog kvarova na avionima.



Ekonomski novinar Miša Brkić smatra da su problemi nastali kako zbog gubitka Etihada, tako i zbog toga što Srbija više nema obavezu da nadoknađuje gubitke kompanije.



"Air Serbia sada nije ni standardna aviokompanija, a nije ni niskotarifna. Nešto je između. Moje informacije kažu da i ljudi iz Etihada tvrde da je taj hibridni sistem čista propast i da ne može da donese neku veliku korist u poslovnom smislu dok se kompanija ne odluči šta hoće da radi", zaključuje novinar Miša Brkić.



Air Serbia, nasljednica nekadašnjeg Jat Airways (JAT), formirana je u augustu 2013. godine na osnovu ugovora Vlade Srbije i Etihada, nacionalnog avioprevoznika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovaj poslovni poduhvat tadašnji politički vrh Srbije predstavio je kao spašavanje nasljednice nekadašnjeg JAT-a koji se godinama nalazio u milionskim dugovima, a čiji dug je preuzela Vlada Srbije, uz obavezu da isplati socijalni program za višak radnika. Obaveza Etihada je bila da uloži 40 miliona dolara i obezbijedi još 60 miliona kroz kreditne linije.



Većinski vlasnik kompanije je Vlada Srbije (51 posto), dok preostalih 49 posjeduje Etihad. Međutim, Srbija se odrekla upravljačkih prava do 2018. godine.