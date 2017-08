Svako ko kupi ulaznicu za 8 eura može posjetiti Porscheov muzej u Zuffenhausenu, no, gotovo niko nema priliku zaviriti u skladište koje se nalazi nekoliko kilometara udaljeno od samog muzeja. Međutim, mala grupa novinara je dobila dozvolu te je fotografisala automobile koji se nalaze u skladištu veličine 9.000 kvadratnih metara.

Svako ko kupi ulaznicu za 8 eura može posjetiti Porscheov muzej u Zuffenhausenu, no, gotovo niko nema priliku zaviriti u skladište koje se nalazi nekoliko kilometara udaljeno od samog muzeja. Međutim, mala grupa novinara je dobila dozvolu te je fotografisala automobile koji se nalaze u skladištu veličine 9.000 kvadratnih metara.

Kolekciju Porschevog muzeja čini oko 575 automobila, no, u muzeju se izlaže 85 do 90. U skladištu koje je smješteno nedaleko od muzeja nalazi se oko 300 automobila.



"Ponosni smo na našu unikatnu kolekciju automobila. Kao što ste očekivali, ovdje su produkcijski automobili, Carrera GT, 959, različiti modeli Cayennea, svaka generacija modela 911, Boxteri, Caymani, modeli 924, 928 i mnogi drugi. Imamo i različite prototipe, kao i oko 160 trkaćih automobila iz različitih era Porscheove motorsport historije", izjavio je šef Poscheovog odjela za kolekciju klasičnih automobila.



On je dodao da zaposlenici ne želi previše restaurirati automobile kako bi bili u stanju u kojem su prešli ciljnu ravninu prije 40 ili 50 godina. Neki od automobila nikada nisu oprani nakon utrka, pa na sebi imaju prašinu, blato i insekte na vjetrobranskim staklima.



Porsche namjerava širiti kolekciju kupovinom nerestauriranih modela.



Novinari nisu mogli vidjeti neke modele koji su bili prekriveni, ali su uživali u prizoru kada su ugledali Porsche RS Spyder koji je pobijedio na Le Mansu. Tu je bio i koncept 932 s četvera vrata, kao i kabriolet koji je prethodio Boxteru. U skladištu je parkiran i prototip Cayennea sa sklopivim krovom. Novinari su vidjeli i Porsche 911 sa produženim međuosovinskim rastojanjem, koji nudi više mjesta za putnike na stražnjem sjedištu, a tu je i blindirani model 996.



U galeriji pogledajte 93 fotografije načinjene u Porscheovom skladištu, koje je objavio magazin Motor1.