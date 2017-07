Nakon ne baš uvjerljivog starta relija danas su posade Toyote našli pravi ritam i u potpunosti opravdali status favorita na reliju Finske. Najveće iznenađenje danas je bio mladi Esapekka Lappi koji je preuzeo vodstvo od iskusnijeg Latvale. Danas smo se uživo zapanjili brzinom WRC bolida, ali i fanatičnošću brojnih fanova relija.

Nakon ne baš uvjerljivog starta relija danas su posade Toyote našli pravi ritam i u potpunosti opravdali status favorita na reliju Finske. Najveće iznenađenje danas je bio mladi Esapekka Lappi koji je preuzeo vodstvo od iskusnijeg Latvale. Danas smo se uživo zapanjili brzinom WRC bolida, ali i fanatičnošću brojnih fanova relija.

Lappi je danas bio nevjerovatno brz. (Foto: Elvir Zubović/Klix.ba)

Foto: Elvir Zubović/Klix.ba

Prvi dio dana protekao je u dominacija Jari-Matti Latvale koji je pokazao kako žestok tempo može nametnuti, dok je prilično razočarenje bilo odustajanje Sebastiena Ogiera i pucanje gume Otta Tanaka koji je do tada imao izuzetno žestok tempo.Ipak, pravo iznenađenje dana pripremio je Esapekka Lappi koji polovinom dana pojačava tempo i nakon par pobjeda na brzinskim ispitima prelazi i u vodstvo relija. Lappi je tako na svom tek četvrtom WRC reliju u najsnažnijoj klasi pokazao da je zaista vozač vrhunske klase. On je na kraju dana rekao da je ujutro išao vrlo oprezno ali da je kroz dan stekao puno povjerenje i krenuo u maksimalni napad. "Kao dijete sanjao sam da vozim WRC reli FInske i da na njemu pobjedim. Za sada smo vodeći i sve izgleda izvrsno.", rekao je Lappi na kraju dana.Ipak, zahtjevan i brz reli kao ovaj zahtjeva oprez, a još dva dana takmičenja mogu donijeti mnogo toga. U svakom slučaju, Latvala je itekako blizu i neće tako lako prepustiti pobjedu mlađem timskom kolegi, dok je krajem dana svoj ritam našao i treći vozač Toyote, Juho Hänninen, pa iako je trenutno peti u poretku relija, također može iznenaditi u ostatku relija.Jednako ugodno iznenađenje danas bio je i Teemu Suninen u Fordu. Iako mu je ovo tek drugi reli u WRC autu pokazao je fenomenalan tempo, te na trećem mjestu relija trenutno zaostaje samo 19 sekundi za vodećim Lappijem.U subotu je pred posadama osam zahtjevnih brzinskih ispita, a biće itekako zanimljivo vidjeti razboj borbe između iskusnih i mladih letećih Finaca.Uz spektakularne prolaze i skokove WRC bolida kojima smo danas svjedočili, jednako smo bili impresionirani količinom posjetilaca i fanova, bez obzira na udaljenost mjesta ili brzinskog ispita. Finci ali i fanovi iz doslovno svakog kraja svijeta su zaista posebna sorta. Kultura uživanja i praćenja relija je ovdje na zaista visokom nivou, a navija se strastveno kao na rijetko kojoj fudbalskoj utakmici. Kiša, blato ili sunce, ovakvim fanovima ništa ne smeta. Svi su na svoj način spremni, da li je to kamperska oprema, motocikl, stolice i ležaljke, piće, jednostavno ništa im ne smije poremetiti užitak praćenja najbržih vozača na planeti.Poredak nakon 13 brzinskih ispita i drugog dana relija Finske:1 Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC) 1h11m36.4s2 Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Toyota Yaris WRC) +4.4s3 Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) +19s4 Craig Breen/Scott Martin (Citroen C3 WRC) +33s5 Juho Hänninen/Kaj Lindström (Toyota Yaris WRC) +39.1s6 Mads Østberg/Torstein Eriksen (Ford Fiesta WRC) +45s7 Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC) +45.1s8 Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) +58s9 Kris Meeke/Paul Nagle (Citroen C3 WRC) +1m07.6s10 Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Fiesta WRC) +1m50.2s