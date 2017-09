Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, britanski ambasador u BiH Edward Ferguson, generalni direktor Wallis Adria d.o.o Andrew Prest direktor AC Betanija Muhamed Ganić simboličnim presijecanjem vrpce otvorili najsavremeniji salon Jaguara i Land Rovera u Sarajevu.

Uvoznik i distributer je kompanija Auto centar Betanija d.o.o., a autosalon je napravljen po najnovijim standardima koje utjelovljuju i odražavaju duh i kvalitet luksuznih Jaguar i Land Rovera automobila.



"Ulazak u svijet prodaje luksuznih automobila za nas je predstavljao veliki izazov koji smo uspjeli savladati u rekordnom roku pa danas ova dva velika brenda predstavljaju krunu našeg cjelokupnog rada. Za nepunih 8 mjeseci, uspjeli smo sagraditi moderan salon po posljednjim Jaguar Land Rover standardima i s ponosom mogu reći da je BiH dobila najbolji autosalon u regiji", izjavio je direktor AC Betanija Muhamed Ganić.



Istaknuto je da se radi o evropskom i svjetskom brendu koji ne dolazi bilo gdje i odličan je znak ako su odlučili da budu prisutni u Bosni i Hercegovini.



"U pitanju je jedna dobra investicija i upravo zbog toga sam tu, da ih podržim, pogotovo što dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva i što je u pitanju jedna takva kompanija kao što je Jaguar Land Rover. Upravo zbog toga čestitam Ganiću. Ovo je značajan uspjeh i ovim primjerom potiču i druge, jer tamo gdje dođe Jaguar Land Rover tu su otvorena vrata i za druge brendove. Mislim da je upravo to, kao i što veći broj investicija, potrebno Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da će ovo biti primjer za neke druge britanske kompanije da ulažu ovdje, a takvih već ima dosta u Bosni i Hercegovini. Čestitam i vjerujem i da će vlasnik i Jaguar Land Rover ovdje ostvariti uspješno poslovanje", rekao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.



Povodom otvaranja, a unutar "Above and Beyond" turneje, u salon je stigao bogat vozni park kako bi se klijentima i predstavnicima medija približilo iskustvo vožnje novih Jaguar i Land Rover automobila koji uključuje sljedeće modele: Jaguar XE 20d R-Sport, Jaguar XE 20d Portfolio AWD, Jaguar F-Pace 3.0D AWD S AK, Jaguar XF 35t AWD, Jaguar F-Type Coupé 400 Sport AWD, Range Rover Evoque Cabriolet TD4 180PS HSE Dynamic, Land Rover Discovery Sport TD4 180PS HSE i Land Rover Discovery TD6 HSE Luxury.



Jaguar Land Rover kao najveći britanski proizvođač automobila predstavlja vrhunski primjer britanske inovativnosti. Ujedinjeno Kraljevstvo globalni je centar izvrsnosti u automobilskoj industriji i u svijetu je prepoznat po mogućnostima za istraživanje i razvoj u automobilskoj industriji, gdje se godišnje proizvode više od 1,5 miliona auta, 87.700 komercijalnih vozila i 2,5 miliona motora. Kombinacija britanske stručnosti/ekspertize i inovativni pristup daju jedinstvenu prednost u razvoju ključnih auto-moto tehnologija.



"Izuzetno mi je drago što prisustvujem otvaranju sjajnog novog salona Jaguar Land Rovera u BiH. Ovo je zaista savršeno mjesto za jedan od najpoznatijih britanskih brendova. Ovo nije samo mjesto gdje dođete da iskusite nevjerovatnu inovativnost, performanse i kvalitet ovih sjajnih automobila. Ovo je i najmoderniji servisni centar izvan Ujedinjenog Kraljevstva, tako da možete biti sigurni da će vaš novi automobil dobiti pažnju kakvu zaslužuje. Mislim da je dolazak Jaguar Land Rovera važan znak povjerenja u BiH i pozitivan pokazatelj rasta naših trgovinskih odnosa. Jaguar i Land Rover automobili čak sadrže i dijelove koji su izrađeni u kompaniji Bekto Preciza u Goraždu. Nadam se da ćemo u budućnosti imati i više prilika da udružimo naš talent, naprednu proizvodnju i kreativni dizajn, i da stvaramo proizvode svjetske klase", izjavio je britanski ambasador u BiH Edward Ferguson



U salonu je predstavljen i novi model Land Rovera, četvrti član Range Rover - Range Rover Velar, koji predstavlja najfiniji i najsposobniji medium SUV dosad. Osmišljen za svaki teren, Range Rover Velar progresivnog je vanjskog dizajna i mirne unutrašnjosti, a odlikuju ga napredne performanse i inovativne tehnologije, što rezultira jedinstvenim i savremenim iskustvom vožnje.