Volkswagenov Golf GTI Clubsport S je već najbrži automobil s prednjim pogonom na stazi Nurburgring Nordschliefe, a tunerska kuća B&B Automobiltechnik sada nudi mogućnost povećanja snage.

Volkswagenov Golf GTI Clubsport S je već najbrži automobil s prednjim pogonom na stazi Nurburgring Nordschliefe, a tunerska kuća B&B Automobiltechnik sada nudi mogućnost povećanja snage.

U standardnoj konfiguraciji Golf GTI Clubsport S razvija 262 KS, odnosno 286 KS tokom overboosta od deset sekundi. Model s oznakom S isporučuje 306 KS, no, B&B Automobiltechnik je otišao dalje te motor sada razvija 473 KS i 620 Nm obrtnog momenta.



Tuner tvrdi da zahvaljujući ovim poboljšanjima automobil ubrzava od 0 do 100 km/h za 4,5 sekundi, što je značajna razlika u odnosu na 6,3 sekunde potrebne standardnom modelu. Do 200 km/h stiže za 12,8 sekundi, a to vrijeme za standardni model iznosi 22,5 sekundi. Povećana je i maksimalna brzina sa 250 na 285 km/h.



Da bi se ostvarile ovakve performanse potrebni su dijelovi vrijedni 12.950 eura. Modificirani usisnici šalju više zraka do poboljšanog turbopunjača, a tu je i veći hladnjak.



Veći kapacitet pumpe i poboljšane dizne se brinu za opskrbu motora gorivom, a novi izduvni sistem posjeduje sportski katalizator. Tuner preporučuje i dodatni hladnjak ulja, koji košta 1.298 eura.



Za kupce koji žele potro+iti manje, B&B Automobiltechnik nudi povećanje snage za Clubsport na 355, 380 i 424 KS. Sve modifikacije uklanjaju blokadu, odnosno ograničenje brzine i dolaze sa unaprijeđenim softverom za mjenjač.



Tuner je unaprijedio i već odlično držanje na cesti, automobil je spušten za dodatnih 30 mm, a kupci mogu kombinovati dijelove sa KW V3 amortizerima. Dostupni su opcioni 13,5-inčni prednji diskovi (342 mm) za veću zaustavnu moć, koji idu u kombinaciji sa standardnim naplacima. Veći 14,6-inčni diskovi (370 mm) zahtijevaju barem 19-inčne naplatke.