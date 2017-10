Poznata njemačka tuning kompanija Arden u kojoj se od 1972. godine bave Jaguarima predstavila je F-Pace koji bi mogao biti odlična alternativa Jaguarovoj najavljenoj najsnažnijoj verziji SVR.

Najsnažniji Jaguar F-Pace koji se trenutno može kupiti pokreće trolitarski benzinski V6 motor koji uz pomoć mehaničkog kompresora razvija 380 KS i 450 Nm najvećeg obrtnog momenta, što je dovoljno za 250 km/h i ubrzanje od 0 do 100 km/h nakon 5,5 sekundi.



Za one kojima spomenuti brojevi nisu dovoljni Arden je pripremio F-Pace s oznakom AJ 25 s kojom na 380 stiže dodatnih 30 KS i 70 Nm obrtnog momenta, a podaci o (poboljšanim) performansama još uvijek nisu objavljeni.



Pored dodatnih konjskih snaga, Arden je "svoj" F-Pace opremio kompletom opruga s kojima je podnica automobila bliže tlu do 30 milimetara, a pored nekoliko novih karoserijskih elemenata F-Pace je dobio i komplet novih 22-inčnih felgi na kojima su Continental gume dimenzija 265/40.



Arden više snage nudi i za F-Pace koji pokreću dizelske motorne opcije. U slučaju verzije 20d snaga motora je sa 180 povećana na 215 KS, a najsnažniji dizelski motor 30d umjesto standardnih 300 raspolaže s 340 KS.