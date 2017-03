Njemačka tuning kompanija ABT Sportsline u Ženevi će predstaviti nekoliko izvanrednih kreacija koje su zasnovane na Audijevim RS automobilima. Izdvajamo RS6 Avant Plus čiji motor raspolaže sa 705 KS.

Audi RS6 Avant s pravom nazivaju supersportskim automobilom u praktičnom pakovanju, jer već u tvorničkom izdanju raspolaže sa 605 konjskih snaga koje proizvodi njegov sjajni 4-litarski benzinski biturbo V8 motor.



I dok se većina slaže da su spomenute brojke sasvim dovoljne, jer je Audi RS6 Avant jedan od najbržih karavana koji se danas može kupiti, u ABT-u su se "poigrali" i u motor "ugurali" još 100 konjskih snaga s kojima je stiglo i dodatnih 180 Nm obrtnog momenta.



Sa 705 KS i 880 Nm najvećeg obrtnog momenta RS6 Avant Plus nije najsnažniji RS6 koji je "potpisao" ABT, ali u ovom slučaju vrijedi spomenuti da Audijev najsnažniji R8 V10 Plus (koji spada u kategoriju supersportski automobila) raspolaže sa 610 KS i 560 Nm najvećeg obrtnog momenta.



ABT-ov RS6 Plus dobio je i nekolicinu novih karbonskih karoserijskih komponenti, a najatraktivniji detalj na karoseriji je veliki zadnji difuzor koji je također napravljen od karbona. Pečat na crvenocrnu kombinaciju svakako su 22-inčne crne felge.



ABT će ovakav RS6 Avant Plus ponuditi u samo 50 primjeraka.