Toyota Yaris u ovoj trećoj generaciji je sa nama još od 2011. godine, ali to itekako dobro sakriva. Posljednji redizajn je bio poprilično opsežan, primarno spolja, pa je Yaris i dalje atraktivan, a svoje poznate kvalitete je zadržao i unaprijedio ih. Najvažniji novitet ipak je potpuno novi 1,5-litarski benzinski motor.

Sviđa nam se: kvalitet izrade, performanse novog motora, upravljivost i vozne osobine, cijena...

Ne sviđa nam se: zvuk motora, položaj sjedenja iza upravljača...

Osnovni podaci o testnom automobilu: Toyota Yaris Bi-Tone 1,5 VVT-iE

Cijena osnovnog modela: 23.470 KM

Cijena testnog modela: 26.820 KM (akcijska cijena)



Motor: 4-cilindrični, DOHC, 4 ventila po cilindru, 4-taktni, benzinski, varijabilno upravljanje ventilima, elektronsko ubrizgavanje goriva, smješten naprijed poprečno. Radna zapremina 1.496 ccm. Maksimalna snaga 82 kW – 111 KS pri 6.000 okr/min. Maksimalni okretni moment 136 Nm pri 4.400 okr/min. Promjer i hod klipa – 72,5x90,57 mm. Kompresija 13,5:1.



Prenos snage: Pogon na prednje točkove. 6-stepeni manuelni mjenjač. Felge prečnika 16 inča, gume 195/50 R16.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100km/h – 11,2 s. Maksimalna brzina - 175 km/h. Potrošnja na testu – 6,8 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva u gradu 6,3 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,2 l/100 km, kombinovano 5,0 l/100 km. Zapremina rezervoara – 42 l. Emisija CO2 112 g/km.



Dimenzije: Dužina - 3.945 mm. Širina - 1.695 mm. Visina - 1.510 mm. Međuosovinski razmak - 2.510 mm. Prtljažnik – 286/768 litara. Težina praznog vozila - 1.120 kg. Ukupna težina vozila – 1.545 kg.



Serijska oprema: unutrašnja obloga krova u crnoj boji, detalji upravljača, armature, vrata i sjedala u plavoj, sivoj, smeđoj ili crnoj boji, (ovisno o vanjskoj boji vozila biserno bijela ili crvena, metalik brončana ili plava), električno pokretanje prednjih i zadnjih stakala (One Touch za vozača), kožom presvučena ručuca ručne kočnice u plavoj boji, središnji naslon za ruke naprijed za vozača, džep u naslonu prednjeg suvozačevog sjedala, krov, A i C stub, dijelovi prednjih blatobrana i maske, retrovizori - u crnoj metalik boji, 16" aluminijski naplatici, strojno obrađeni, gume dimenzija 195/50 R16, prednja maska Honeycomb u sjajnoj crnoj boji - Piano Black, dodatno zatamnjena zadnja stakla, zadnji spojler, LED prednja dnevna svjetla, grijani vanjski retrovizori, projektorska prednja svjetla, zadnja LED svjetla, bočne letvice vrata u sjajno crnoj boji, tempomat, graničnik brzine, detalji armature i dijelovi vrata u mekanijoj plastici, Toyota Touch 2 - 7"(17,7 cm) zaslon u boji osjetljiv na dodir (bez CD čitača), kamera za vožnju unatrag, informacijski zaslon u boji ispred vozača dijagonale 4,2" (10,5 cm), upravljač i ručica mjenjača presvučeni kožom, detalji armature i dijelovi vrata u mekanijoj plastici, kozmetičko ogledalo sa vozačeve i suvozačeve strane, mjerač okretaja motora, sjajno crni detalji na upravljaču, ručici mjenjača, rubovima ventilacije i zvučnika, mat hromirane unutarnje ručke vrata, šavovi na sjedalima, upravljaču, ručici mjenjača i ručne kočnice u sivoj boji, ABS (Anti-lock Braking System) sistem protiv blokiranja točkova, EBD (Electronic Brakeforce Distribution) elektronska raspodjela kočione sile, VSC (Vehicle Stability Control) nadzor stabilnosti vozila, TRC (Traction Control) kontrola proklizavanja pogonskih točkova, BA (Brake assistance) Sistem pomoći pri naglom kočenju, WIL sistem za zaštitu vrata od trzaja pri sudaru, zračni jastuci za vozača i suvozača, dvostepeni, bočni zračni jastuci, naprijed, mogućnost isključivanja suvozačevog zračnog jastuka, bočna ojačanja, povlačenje papučica i upravljača pri sudaru, pirotehnički zatezač sigurnosnih pojaseva naprijed, tritačkovni sigurnosni pojasevi naprijed, tri tritačkovna sigurnosna pojasa nazad, graničnik zatezne sile sigurnosnih pojaseva, upozorenje za nevezanje sigurnosnim pojasom naprijed i nazad, nasloni za glavu naprijed i nazad podesivi po visini, tri naslona za glavu nazad, ISOFIX pričvršćenje dječjih sjedalica u drugom redu, prednja svjetla za maglu sa mat hromiranim rubovima...



Garancije: 5 godina bez ograničenja kilometara, 5 godina na boju, 12 godina na prohrđavanje karoserije, 5 godina Toyota Eurocare usluga pomoći na cesti.

Iako izgleda da je Yaris pretrpio tek još jedan blaži redizajn, zvanični podaci iz Toyote govore drugačije. Preko 900 novih dijelova, nova podešenja ovjesa i upravljanja, novi motor kao i činjenica da je ovaj projekat podmlađivanja predvodio Toyotin evropski tim, govori da je pred nama rezultat ipak velikog ulaganja i rada.Skoro potpuno novi prednji dio Yarisa učinio je da ovaj gradski kompakt izgleda zaista atraktivno i gotovo sportski. Uz kombinaciju LED svjetala i dvobojne karoserije u ovom paketu opreme sa Yarisom nećete proći neprimjećeno. Dizajneri su definitivno odradili dobar posao, bez obzira da li su ovi oblici nekome po ukusu ili ne. I dalje mislimo da mali auti moraju biti bar malo razigrani i privlačni, a Yaris to sada itekako jeste. Novosti ima i nazad, i to prvenstveno kod stop svjetala. Sada su potpuno drugačija, pa iako izgledaju dobro čine se kao da su posuđena sa nekog većeg i ozbiljnijeg automobila. Razlika ima i u samim dimenzijama, Yaris je sada i nešto duži, ali to je prije svega zasluga novih i masivnijih branika. Promjena u ponudi prostora nema.Najvažnija promjena, ipak, dolazi ispod atraktivne karoserije. Potpuno novi 1,5-litarski atmosferski benzinac mjenja u ponudi dobro poznati 1,33-litarski motor. A uz novi motor stigli uu i novi nosači motora, novi amortizeri i podešenja ovjesa, tako da Yaris u vožnji zaista izgleda potpuno nov i svjež.Sa novim motorom je Yaris nešto brži i troši manje goriva, a ona skraćenica "iE" otkriva da ovaj motor ima elektronsko upravljanje radom ventila. Zanimljivo je i to da ima vodom hlađenu izduvnu granu što također smanjuje potrošnju i emisiju štetnih gasova. Sa 111 KS i 136 Nm okretnog momenta Yaris sa ovim motorom je vrlo okretan i dinamičan, ali na prvu nam se činilo da i nije baš toliko jak kako kažu "papiri". Naravno, u eri turbobenzinaca koji imaju više obrtnog momenta u nižem radnom području to je lako pomisliti. Kada se 1,5 VVT-iE "zavrti" kako treba i zadrži u višem radnom području onda otkriva da može biti vrlo oštar i dinamičan. Ova stara škola gradnje motora u turbo eri možda izgleda zastarjelo, ali to se zaista ne može reći za ovaj motor. Jedina prava zamjerka je zvuk koji je previše "limen" i naporan pri višim obrtajima.Promjene na podvozju su dale primjetne rezultate, također. Yaris nas je iznenadio dobrim osjećajem u upravljaču i vrlo uvjerljivom upravljivošću čak i pri visokim brzinama. Uz to, dovoljno je udoban, osim na kratkim neravninama na kojima je zadnji dio nešto nervozniji.Unutra je kvalitet izrade i prije svega materijala primjetno poboljšan, što uz zanimljivije kombinacije boja čini Yaris u poređenju sa prethodnim nalik premium proizvodu. Sve obloge koje dolaze pod ruku su uglavnom mekane i ugodne, a crveni umeci izgledaju jednako dobro i uživo kao na fotografijama. Ponuda prostora je i dalje sasvim zadovoljavajuća, te nam se jedino i dalje ne sviđa visoka i jednostavno loša pozicija iza upravljača. Iako je infotainment sistem u Yarisu bogat opcijama i dalje stojimo pri kritikama o preglednosti njegovog interfejsa. Trendovi na ovom području su nemilosrdni i ono što je izgledalo dobro prije par godina sad već izgleda zastarjelo i nepregledno.Uz zaista dobro i detaljno osvježenje na pravim detaljima Toyota je sa Yarisom napravila odličan posao i u cjenovniku. Ovako bogato opremljen, pogonjen i vizuelno zaista atraktivan Yaris po trenutnoj akciji moguće je dobiti za nešto ispod 27 hiljada maraka. Konkurencija sa sličnom opremom i snagom je primjetno skuplja, a iako je generacijski nešto stariji uz ovo obnavljanje to se Yarisu zaista ne može zamjeriti.