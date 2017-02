Iako je potpuni novitet, čini nam se da Toyotu C-HR dobro poznajemo već neko vrijeme. To nije bez razloga, nakon Milanske premijere polovinom prošle godine, C-HR smo dobro upoznali i u Madridu krajem prošle godine. Ovaj put smo provjerili da li je C-HR tako uvjerljiv i svestran i u našoj svakodnevnici.

Sviđa nam se: performanse i potrošnja turbobenzinskog motora, ponuda prostora, vozne osobine...

Ne sviđa nam se: preglednost unazad, cijena

Osnovni podaci o testnom automobilu: Toyota C-HR 1.2 Turbo 2WD C-Hic

Cijena osnovnog modela: 38.200 KM

Cijena testnog modela s dodatnom opremom: 49.570 KM



Motor: Smješten naprijed poprečno, turbobenzinski, četiri cilindra, četiri ventila po cilindru, redni. Radna zapremina 1.197 ccm. Direktno ubrizgavanje goriva u cilindre, turbo prednabijanje zraka, vodom hlađeni hladnjak (intercooler) zraka pod pritiskom, maksimalna snaga 85 kW - 116 KS pri 5.600 obr/min. Maksimalan obrtni moment 185 Nm pri 1.500 do 4.000 obr/min.



Prijenos snage: Pogon na prednje točkove, 6-stepeni ručni mjenjač, felge prečnika 18 inča, gume 225/50 R18.



Ovjes: Naprijed MacPherson s trouglastim poprečnim ramenima i stabilizatorom, nazad multilink sa dvostrukim ramenima, spiralne opruge.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100 km/h – 10,9 s. Maksimalna brzina – 190 km/h. Potrošnja na testu – 8,4 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 7,4 l/100 km, na otvorenoj cesti 5,1 l/100 km, kombinovano 5,9 l/100 km. Emisija CO2 - 135 g/km, Euro VI.



Dimenzije: Dužina – 4360 mm. Širina – 1795 mm. Visina – 1565 mm. Međuosovinski razmak – 2640 mm. Zapremina prtljažnika - 377 litara. Težina praznog vozila – 1375 kg. Ukupna dozvoljena težina vozila – 1.845 kg.



Serijska oprema testnog automobila: PSC -sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, Sistem prepoznavanja pješaka (PSC with Pedestrian Detection), LDA sistem upozorenja prilikom napuštanja saobraćajne trake s aktivnom pomoći zakretanja upravljača, ABS - sistem protiv blokiranja točkova, BA - sistem pomoći pri naglom kočenju, EBD - elektronska raspodjela kočione sile, VSC nadzor stabilnosti vozila s mogućnošću isključenja, TRC - kontrola proklizavanja pogonskih kotača, EBS - sistem upozorenja pri naglom kočenju, Zračni jastuci za vozača i suvozaca s dvostepenim djelovanjem, Bočni zračni jastuci, Bočne zračne zavjese naprijed i nazad, Zračni jastuk za koljena vozača, Mogućnost isključenja suvozačevog zračnog jastuka, Graničnik zatezne sile sigurnosnih pojaseva, Upozorenje treptanjem zadnjih svjetala prilikom naglog kočenja, Pirotehnički zatezač sigurnosnih pojaseva naprijed, ISOFIX sistem dječje sjedalice u drugom redu za vanjska sjedišta, WILL sistem prednjih sjedišta za zaštitu vrata od trzaja pri sudaru, Klima-uređaj s mikro filterom protiv polena, Električno pokretanje prednjih i zadnjih stakala One-touch funkcijom, Radio CD MP3 sa četiri zvučnika i RDS-om, Bluetooth® sistem bezručnog telefoniranja i prijenosa muzike, AUX i USB ulazi za vanjske audio uređaje, Upravljač podesiv po visini i dubini, Središnji naslon za ruku naprijed (s pretincem), Vozačevo sjedište podesivo po visini, Grijano zadnje staklo s brisačem, Osvjetljenje prtljažnog prostora, Sjenila s ogledalima za vozača i suvozača, 12V utičnica, Naslon zadnje klupe djeljiv u omjeru 60:40, Tempomat s prilagodbom brzine pomoću radara (ACC), Graničnik brzine, Sistem automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetala (Auto High Beam), Folow-me home sistem (zakašnjelo gašenje prednjih svjetala), Senzor svjetlosti, Automatska elektronska parking kočnica, HAC pomoć pri uspinjanju uz brdo, Sistem nadzora pritiska u gumama (TPWC), Sistem stabilnosti prikolice (TSC), Električno progresivni upravljač (EPS), Komplet za jednostavan popravak probušene gume, 6-brzinski ručni mjenjač (iMT), Elektonska blokada protiv pokretanja motora, LED dnevna svjetla, Centralno daljinsko zaključavanje, preklopiv ključ, Električno podesiva i grijana vanjska ogledala, Radio antena "shark" dizajn, Automatski klima uređaj s dvozonskim djelovanjem, Elektrohromatsko unutrašnje ogledalo (automatsko zatamnjenje), Kožni upravljač i kožna ručica mjenjača, Toyota Touch 2 displej u boji osjetljiv na dodir dijagonale 8"(20,3 cm) bez CD čitača, Informacijski displej u boji ispred vozača dijagonale 4,2" (10,5 cm), Šest zvučnika, Sjenila s osvjetljenjem za vozača i suvozača, Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova (Road Sign Assist), Kamera za vožnju unazad, Brisači sa senzorom za kišu, Upravljanje audio sistemom i telefonom sa upravljača, prednja svjetla za maglu, 18" aluminijski naplatci, gume dimenzija 225/50 R18, Dodatno zatamnjena zadnja stakla, Električno preklopiva vanjska ogledala, Hromirana letvica bočnih stakala, Kartica ključ - Smart Entry & Push Start sistem za samostalno otključavanje i pokretanje vozila pritiskom na dugme, Vozačevo sjedište s elektronskom prilagodbom lumbalnog dijela, Grijana prednja sjedišta, Ambijentalno osvjetljenje, Džepovi u naslonima prednjih sjedišta, B stup u sjajnoj crnoj boji, S-IPA sistem jednostavnog samostalnog parkiranja s prednjim i zadnjim parking senzorima, Unutrašnjost C-HIC u kombinaciji kože i tkanine sa smeđim detaljima, Smeđi detalji na armaturi i vratima, Ambijentalno osvjetljenje, Ionizatior zraka nanoe.



Dodatna oprema na testnom automobilu: metalik boja karoserije - 1.000 KM, Premium pack C-Hic sa kožnom unutrašnjošću i grijanim upravljačem - 960 KM, Navigacija Touch 2 with Go - 1.200 KM.



Garancije: 5 godina bez ograničenja kilometraže, 12 godina na hrđu, 3 godine na boju.

Toyota je dugo odgađala svoj dolazak među kompaktne crossovere, ali čini se da je vrijedilo. Potpuno atipičan izgled i koncept su novi C-HR odmah svrstali među favorite klase gdje se originalnost itekako traži i cijeni. Također, C-HR nije atipičan samo izgledom pa tako donosi jedinstvenu ponudu motora i tehnologije.C-HR smo već prilično detaljno upoznali i predstavili ovdje , na svjetskoj premijeri u Madridu, pa smo se sada skoncentrisali na ono bitno. Koliko je zaista upotrebljiv uz to što je očito privlačan i originalan?O dizajnu ovaj put samo kratko, uz originalne i oštre linije promišljenost dizajna se najbolje očituje u tome da C-HR zaista izgleda kao vrlo kompaktan auto, da ne kažemo malen. Ipak, C-HR je dugačak kao i RAV-4 prethodne generacije, pa u skladu s tom dužinom nudi i pristojan prostora za putnike i prtljag. Pohvale idu na račun ekipe koja je smislila liniju krova i kombinacije boja zbog kojih C-HR izgleda zaista znatno manji nego što jeste.Dakle, C-HR nije neki nepraktični krosoverski kupe, iako odlično krije ručku zadnjih vrata. Prije da je riječ o kompaktu C segmenta koji je podignut i "nabildan".Ipak, C-HR je mnogo više od običnog kompakta. Za početak dobro je znati da se vozi kako i izgleda. C-HR nije samo jedna od najoriginalnijih Toyota u posljednje vrijeme, nego i jedna od najdinamičnijih. Naravno, ne govorimo tu o sirovoj brzini, nego o upravljivosti i dinamičnosti koju na prvu ne očekujete od ovako visokog automobila. Upravljač je dovoljno precizan, a ovjes ugodno tvrd i podešen tako da pri naglim izmjenama pravca nema previše naginjanja. Na zavojitoj cesti se zaista može vrlo zabavno i precizno voziti.Važan preduslov za zabavnu vožnju je i ručni mjenjač. Odličan oblik ručice uz vrlo kratke i precizne hodove pri izmjeni stepena prijenosa odlično je uparen s malim, ali živahnim turbobenzincem. U Madridu smo isprobali i automatik pa iako nema velikih zamjerki na njegovu brzinu, ipak odličan ručni 6-stepeni mjenjač mnogo više odgovara dinamičnom "karakteru" C-HR-a.Upravo zbog odličnog mjenjača bismo možda zaobišli i hibridnu verziju koja uz automatik donosi i pogon na sve točkove. Iako je dobro da ima tako raznovrsnu ponudu te iako će dosta kupaca upravo posegnuti za hibridom i pogonom na sve točkove, C-HR je s razlogom agilniji i zabavniji s prednjim pogonom i laganim 1,2 motorom.Iako čini osnovu u ponudi, 1,2-litarski turbobenzinac mogao bi biti i idelan izbor za C-HR, iako zbog njegovog hi-tech izgleda hibridni pogon izgleda kao obavezan izbor. Ipak, 116 KS se odlično nosi sa 1,3 tone teškim crossoverom. vrlo je tih i uglađen, a kada se od njega to traži može biti i umjereno brz. Obrtnog momenta također uvijek ima dovoljno, on omogućava da C-HR vozite elastično i ugodno uz vrlo nisku potrošnju.Prosjek od 8,4 litra na našem testu je vrlo prihvatljiv, pogotovo za zimske uslove i uglavnom gradsku vožnju pa uz malo više pažnje možete računati i s jednim lirom manje u prosjeku.Unutra C-HR jednako privlači originalnošću, a u Toyoti su se potrudili do te mjere da gotovo ni prekidače ne možete naći na nekom drugom njihovom modelu. Pregršt detalja poput dijamantnih šablona na oblogama vrata ili krova, lakirani umeci, veliki ekran na centralnoj konzoli i ugodni materijali čine da boravak u C-HR-u bude vrlo ugodan i poseban.Naravno, kada idete na kartu originalnosti, ergonomija i praktičnost moraju bar malo ispaštati. Tako je preglednost unazad izuzetno loša zbog visokih bokova i niske linije stakala te je zaista potreban velik oprez pri vožnji unazad, bar ispočetka. U kišnim danima od male pomoći će biti i kamera za vožnju unazad jer je smještena na istureno mjesto te je uvijek vrlo zaprljana i uopšte ne olakšava život vozaču.Vožnja na zadnjim sjedištima također nije pretjerano ugodno iskustvo. Prostora ima dovoljno, ali minijaturna bočna stakla stvaraju osjećaj klaustrofobije te izgleda da je skučenije nego što zaista jeste.Suprotnost su prednja sjedišta gdje se odlično sjedi, nude dobru preglednost prema naprijed te su vrlo ugodna i na dužim putovanjima. Detalji poput kožom obložene armaturne ploče otkrivaju da C-HR ne želi biti jeftin i običan auto.C-HR odskače od prosjeka klase, ali i tržišta generalno. Iako je Toyota malo duže čekala sa svojim kompaktnim crossoverom, potvrdilo se da je to bilo zbog njihove temeljitosti. C-HR je ozbiljno izrađen i razvijen auto koji donosi sve kvalitete Toyote u potpuno neočekivanom i "otkačenom" pakovanju.Toyota je dobro procjenila, jer ovakvi auti se prodaju nevjerovatnim tempom, a što je najbolje od svega, kupci uglavnom posežu za skupljim i bolje opremljenim verzijama. Posljedično, C-HR nije baš pristupačan auto. Osnovni model koji košta 38.200 KM zvuči relativno povoljno, ali nedostaje mu dosta "glamura" koji C-HR čini tako posebnim. Ako se malo zanesete sa doplatama lako je doći do skoro 50 hiljada maraka, koliko je koštao testni model. I uz vrlo raskošnu opremu čini nam se da tu ima prostora da C-HR bude bar malo povoljniji, što će se u skorije vrijeme vjerovatno i desiti kada bude tretiran u potpunosti kao evropski proizvod.Ipak, bez obzira na cijenu, velike ambicije Toyote s ovim modelom čine nam se opravdanim. Ovaj put su izašli iz svoje zone komfora i napravili potpuno atipičan auto za svoje standarde. Ali ne samo da su ga napravili, nego su i pogodili "u sridu".