Mali gradski kompakti zaista nisu više tako mali, a to možda najbolje dokazuje potpuno nova generacije SEAT Ibize. Nastala na platformi za broj većih automobila donosi komfor i vozne osobine kakvih se ne bi postidjeli ni znatno veći i skuplji auti.

Foto: Klix.ba

Sviđa nam se: ponuda prostora, vozne osobine, performanse motora...

Ne sviđa nam se: grubi materijali unutra, bezosjećajan upravljač,

Foto: Klix.ba

Osnovni podaci o testnom automobilu: SEAT Ibiza 1.0 TSI 95 S&S Xcellence

Cijena osnovnog modela: 22.095 KM

Cijena testnog modela s opcijama: 31.195 KM



Motor: 3-cilindrični, redni, turbobenzinski, smješten naprijed poprečno, promjer i hod 74,5 × 76,4 mm, radna zapremina 999 ccm, kompresija 10,5 : 1, maksimalna snaga 70 kW (95 KS) pri 5.000 - 5.500 okr/min, maksimalan okretni moment 175 Nm pri 1.500 - 3.500 okr/min, TSI direktno ubrizgavanje goriva u cilindre, turbopunjač, hladnjak zraka pod pritiskom.



Prijenos snage: Pogon na prednje točkove, 5-stepeni ručni mjenjač, aluminijske felge prečnika 16 inča sa gumama 195/55 R16.



Šasija: Prednji ovjes - Nezavisni tip MacPherson - spiralne opruge - hidraulički amortizeri. Zadnji ovjes - Polukruta osovina, spiralne opruge i hidraulički amortizeri. Upravljački sistem - C-EPS (električni servoupravljač s elektromotorom na stupu upravljača). Krug okretanja - 10,6 metara.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100km/h – 10,9 s. Maksimalna brzina - 182 km/h. Potrošnja na testu – 6,7 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva u gradu 5,8 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,1 l/100 km, kombinovano 4,7 l/100 km. Zapremina rezervoara – 40 l. Emisija CO2 - 106 g/km.



Dimenzije: Dužina – 4.059 mm. Širina - 1.780 mm. Visina - 1.444 mm. Međuosovinski razmak - 2.564 mm. Prtljažnik – 355 litara. Težina praznog vozila – 1.047 kg. Ukupna dozvoljena težina vozila – 1.660 kg.



Serijska oprema testnog automobila: ABS, multifunkcionalni upravljač u Xcellence dizajnu, ISOFIX, sjedište vozača i suvozača podesivo po visini, aluminijske felge ENJOY 15", Xcellence dizajn - ručke vrata i retrovizori u boji karoserije, hromirani okviri prozora, hromirana rešetka hladnjaka, hromirani detalji u unutrašnjost, Xcellence aluminijska obloga na pragu prednjih vrata, zadnja i bočna termoizolaciona stakla, džepovi na poleđini naslona prednjih sjedišta, zračni jastuk za vozača i suvozača, ručna kočnica presvučena kožom, ručica mjenjača presvučena kožom, elektro podesivi, grijani vanjski retrovizori, halogena prednja svjetla + dnevna svjeta u LED izvedbi, zadnja svjetla u LED izvedbi, prednje maglenke, putni računar plus, Media System Color 5" - 5" touchscreen, Bluetooth, Aux-in, USB, Bluetooth, Xcellence sportska sjedišta, preklopiva zadnja klupa, zadnji parking senzori, Driver paket - Tempomat, senzor za prepoznavanje umora, prednji i zadnji električni podizači prozora, rezervni točak, klima uređaj CLIMATIC, Kessy sistem otključavanja i pokretanja motora bez upotrebe ključa, Light paket - LED dnevna svjetla, zadnja LED svjetla, ambijentalno osvjetljenje unutrašnjosti, naslon za ruku, pretinac ispod sjedišta vozača,



Dodatna oprema na testnom automobilu: Aluminijske felge 16" DESIGN MACHINED, udobnost paket senzor za svjetlo, Coming&Leaving home funkcija, senzor za kišu, samozatamnjujuće unutrašnje ogledalo, grijani i elektro preklopivi retrovizori, SEAT Full LED prednja LED svjetla, zadnja LED svjetla, dnevna LED svjetla, Media System Plus 8" touchscreen, 6 zvučnika, Aux-in, 2xUSB, Bluetooth, glasovno upravljanje.



Garancije: 4 godine ili 120.000 pređenih kilometara, 12 godina garancije na karoseriju.

Kompaktni auti B segmenta već neko vrijeme muku muće sa prodajom i popularnošću, a razlog su brojni crossoveri kojima popularnost kontinuirano raste, uprkos činjenici da su ti crossoveri nastali uglavnom na osnovama i platformama ovih kompakta. Činjenica da za nekoliko centimetara višu poziciju sjedenja i izgleda SUV-a treba platiti neoliko hiljada eura više izgleda da nikome ne smeta.Ipak, malo po malo "B" kompakti se vraćaju na scenu, a recept je bio izgleda jednostavan. Raskošnije dimenzije, više prostora, više opreme i mogućnosti personalizacije. Takav pristup se nekima već isplatio, a sada bi im se mogao pridružiti i SEAT. Između ostalog, ova marka bilježi najveći rast i najbolje rezultate u svojoj historiji, a čini se da će im nova Ibiza uz Leona, Atecu i sada mali crossover Aronu, dodatno pomoći u tome.SEAT je od 1984. godine prodao preko 5,4 miliona Ibiza, ali činjenica je da je zadnja Ibiza koja je prisutna još od 2008. godine definitivno izgubila korak sa konkurencijom, te je bio neophodan veliki pomak. Upravo to je i napravljeno sa novom Ibizom. Kao prvi model Volkswagen grupacije koji će koristiti novu MQB A0 Ibiza nam je otkrila kako je u kompaktnoj karoseriji sakriven jedan zreo i svestran gradski auto.Ipak, u SEAT-u su uspjeli ne pretjerati sa proporcijama, pa iako je primjetno narasla, Ibiza je i dalje kompaktan i okretan gradski auto, a najveće prednosti rasta vide se unutra. Prostora u širinu i visinu ima primjetno više nego u prethodnoj generaciji, ali najveći napredak je u dužini, pa mjesta ima zaista dovoljno i za noge putnika na zadnjim sjedištima. Uz novu platformu i veće proporcije to treba zahvaliti i promišljeno oblikovanim sjedištima, kako naslonima prednjih tako i obliku i položaju zadnjih sjedišta.Prtljažnik od 355 litara je ne tako davno bio prosjek za broj veće komapkte, te je glavni razlog zašto Ibizu zaista mogu gledati i manje porodice. Prostora za prtljag biće i za duža putovanja, a u kabini im dovoljno velikih pretinaca za sitnice.Unutra klasnu pripadnost najviše otkriva izbor materijala i nešto lošija zvučna izolacija. Tako je većina materijala u suštini gruba ali dobro uklopljena plastika, dok je ugođaj moguće popraviti kombinacijom boja plastičnih umetaka na armaturnoj ploči.Trocilindarski 1,0 TSI lako i brzo postao je jedan od najpopularnijih izbora u Evropi, a u Ibizi se nameće kao jedna od najpoželjnijih opcija. U ovoj verziji sa 95 KS čini zlatnu sredinu ponude benzinaca u Ibizi, i uvjereni smo da predstavlja optimalan izbor. Uz skromnu ukupnu masu Ibize, dovoljno obrtnog momenta i dobro proračunat ručni mjenjač, ovaj motor nam se učinio i agilnijim nego što smo to od njega očekivali. Lako ubrzava i umjereno troši, a prepoznatljiv trocilindarski zvuk se nekome sviđa jer pri višim obrtajima zvuči sportski, dok drugi baš i nisu oduševljeni zvukom iz neparnog broja cilindara. U svakom slučaju, 1,0 TSI sa 95 KS od nas je dobio visoke ocjene, te ga definitivno ubrajamo u "best buy" opciju za Ibizu.U vožnji Ibiza također otkriva da je sada dosta zreliji i ozbiljniji auto. Pri visokim brzinama je neutralna i stabilna, te otkriva benefite šireg taga točkova. Kroz dinamičnije prolaske kroz zavoje i uz lagan prednji dio sa malim benzinskim motorom ne pokazuje tenedenciju podupravljanja, pa se sigurno i lako se namješta u zavoje. Najveća zamjerka ide na račun upravljača koji je uz električni servo ojačivač ostao poprilino bezosjećajan, pa je teško ocjeniti nivo prianjanja pri zahtjevnijoj vožnji. Ipak, to je problem koji je odavno prerastao u oblik epidemije kod većine marki, te se moramo strpjeti da i mali auti poput Ibize dobiju dobro kalibrisane i dovoljno "teške" elektro-servo upravljačke sklopove.Pored ovih bitnih suštinskih stvari koji čine jedan auto, Ibiza se može pohvaliti i ponudom najmodernije tehnologije. Pitanje je samo šta vam sve zaista treba i šta želite. Naravno fokus je na velikom ekranu osjetljivom na dodir koji je ujedno i odličan dizajnerski detalj u kokpitu, ali i nudi infotainment poznat iz ostalih modela španske marke. Tu je tako puna povezivost sa pametnim telefonima, sistemi za pomoć pri parkiranju i gradskoj vožnji, adaptivni tempomat, bežično punjenje za pametne telefone, sistem za prepoznavanje umora i slična oprema koja je ne tako davno bila rezervisana za velike i skupe limuzine. Sličo kao i Leon, Ibiza je u ovom izdanju dobila i opsežnije nivoe opremljenosti, pa uz Reference, Style i sportski FR sada je tu i luksuzni Xcellence.Kao prvi auto na ovoj platformi Ibiza ima čime da se pohvali, a prije svega tu su atraktivan dizajn, odlična ponuda prostora, opreme i širok izbor motora. Ipak, treba biti oprezan pri konfiguraciji, uz mnoštvo opcija lako se zaigrati a onda i cijena Ibize odlazi u teritoriju kompakta koji su ipak za broj veći. Iako je Xcellence poput testnog itekako privlačan, čini nam se da bi model sa Style paketom opreme, par manjih dplata i ovim motorom mogao biti odlična kupovina na našem tržištu za oko nekih 26 hiljada maraka.