Na vrhuncu zagađenja zraka i apsurdnih odluka o zabrani kretanja vozila na osnovu registarskog broja, Renault ZOE nam se čini kao idealna automobilska tema. Kompaktni električni auto pristojnih performansi i dometa već odavno je postao jedno od najpoželjnijih prijevoznih sredstava za evropske metropole. Kod nas nažalost ostaje u sferi egzotike.

Foto: Klix.ba

ZOE ima električni motor od 88 KS i 220 Nm okretnog momenta te ubrzava do 50 km/h za četiri sekunde.

Foto: Klix.ba

Tih, štedljiv i futuristički

Foto: Klix.ba

U Sarajevu postoje dva brza punjača za električne automobile, te u Mostaru jedan, koji baterije u ZOE-u mogu napuniti od 0 do 80 posto za samo 30 minuta.

Danas, sutra ili nikada?

Foto: Klix.ba

U zemlji gdje kupovina automobila sa hibridnom tehnologijom ili plinskom instalacijom ne samo da nema nikakve povlastice ili podsticaje u vidu jeftinije registracije ili poreza, nego upravo suprotno, košta znatno više nego kada je riječ o automobilima s klasičnim motorima i gorivima, automobili na isključivo električni pogon mogu biti samo misaona imenica.Ne govorimo ovdje o skupim modelima visokih performansi, kao što je Tesla, ili da odemo u potpunu krajnost Rimac, govorimo o prilično pristupačnim i jednostavnim električnim automobilima umjerenih performansi i mogućnosti, koje su već i zemlje u regiji objeručke prihvatile i za njihovu kupovinu daju izdašne poticaje i olakšice. Naravno, u Bosni i Hercegovini ako želite električni auto morate biti popriličan fanatik i zaljubljenik u tehnologiju da ga negdje u Evropi nabavite i uvezete, a na sve to budete spremni više platiti i za samu registraciju.Šlag na torti je nedavna akcija par-nepar u Sarajevu. Kupac automobila kao što je potpuno električni Renault ZOE, koji nema nikakvu emisiju štetnih gasova i čestica, morao je za vrijeme "neparnih dana" parkirati svoj auto, dok su u isto vrijeme "parni" automobili stari više od 20 godina, koji na "auspuh" izbacuju klepe od čađi, neometano vozili po zamagljenoj kotlini.Sve dok je takvih odluka i "stručnjaka" na vlasti auti kao što je ZOE, koji je nedavno dobio i svoju poboljšanu verziju sa znatno većim dometom, kod nas će biti čista egzotika čija kupovina nema nikakvu opravdanost.Ipak, dobro je vidjeti u kojem smjeru ide ostatak Evrope i svijeta, a nadati se da ćemo i mi nekada bar djelimično uhvatiti priključak. Tada bi ZOE i auti poput njega mogli biti češći prizor na našim cestama. Razloga je mnogo.Gledajući ga samo kao gradski kompakt, ZOE ima mnogo ponuditi. Vrlo privlačna i kompaktna karoserija nudi sasvim dovoljno prostora, kako za putnike, tako i za prtljag, te nam se čini da je po tom pitanju čak i nešto uspješniji od konvencionalnog Clija.Iza upravljača je realtivno poznat osjećaj jer su dizajn, oblici i ergonomija slični poznatim modelima Renaulta. Ipak, pogled na instrumente otkriva da je ovo ipak poseban mali kompakt. Digitalni instrumenti iza upravljača uz brzinomjer daju informaciju o stanju baterije i potrošnji električne energije te u svakom trenutku vozač ima detaljne informacije o tome koju količinu energije troši ili regenerira kočenjem.Ekran na centralnoj konzoli sa R-link sistemom nudi detaljniji i bolji pregled potrošnje i stanja baterije, te iako nudi i ostale infotainment opcije, zbog načina kako se ZOE vozi, uglavnom ćete gledati upravo u monitoring potrošnje energije.Nevjerovatan je upravo način na koji efikasan i štedljiv električni auto kao što je ZOE može utjecati na psihu i stil vožnje. Zahvaljujući lakim kontrolama i činjenici da nemate posao izmjene stepeni prijenosa, vrlo brzo glavna preokupacija postaje praćenje potrošnje energije te svaku nizbrdicu počnete koristiti za rekuperaciju električne energije, a svako ubrzavanje želite izvesti što nježnije.U specifikaciji Renault navodi da je domet prve generacije ZOE-a nekih 210 kilometara. Slično kao i sa klasičnim motorima, u stvarnom svijetu je to dosta drugačije pa u prosjeku ZOE sa jednim punjenjem izdrži 170 kilometara. Ipak i to bi trebalo biti dovoljno za većinu gradske dnevne vožnje. U nedavno predstavljenom drugom izdanju ZOE obećava domet od 400 kilometara i više, što je već respektabilno i najbolje pokazuje tempo kojim napreduju električni automobili i njihova tehnologija.Naravno, to ne znači da ZOE ne može biti okretan. Upravo izostanak mjenjača i dostupnost maksimalnog obrtnog momenta u trenu znači da će ZOE sa semafora biti neočekivano živahan i većini ostalih učesnika u saobraćaju neuhvatljiv. Naravno do nekih 50-ak km/h, kada ta eksplozivnost nestaje i razvijanje brzine postane umjerenije i linearnije.U vožnji je ZOE posebno ugodan i zbog potpune tišine. Tek zvuk kotrljanja guma i tihi "svemirski" zvuk iz zvučnika koji pješake upozorava da je tu ipak prisutan auto, čine futuristički ugođaj potpunim.Također, ZOE je zbog vrlo niskog težišta, širokog traga točkova, ali i elemenata ovjesa koji su preuzeti sa Renault Sport Clija vrlo upravljiv i neočekivano dinamičan. Jasno, govorimo i dalje o umjerenim brzinama, ali s obzirom na to da mu je grad prirodni habitat ZOE je više nego dovoljno okretan.Dakle, ZOE je uprkos inovativnom električnom pogonu vrlo upotrebljiv i praktičan gradski auto. Da li ga to čini i logičnom i poželjnom kupovinom? Kako smo rekli na početku, u BiH sigurno ne, a negdje drugo itekako da.Ako biste htjeli kupiti ZOE kod nas, iako nije zvanično ponuđen kroz mrežu Renaulta, trebali biste izdvojiti vše od 40 hiljada maraka za njega. Bez ikakvih poticaja i olakšica koji bi mu sveli finalnu cijenu na nivo nekog bolje opremljenog Clija ili Meganea, takva kupovina nema nikakvu opravdanost. Sve dok bude nagrađivana kupovina i vožnja starih i ekološki nepodobnih automobila, a kažnjavana kupovina modernih i "čistih", to će biti tako.Do tada, nažalost, najbolja zamjena za ZOE u BiH mogla bi biti investicija u dva seta tablica, jedan s parnim, a drugi s neparnim brojem.