Imali smo ekskluzivnu priliku među prvima na svijetu isprobati potpuno novi Porsche Cayenne. Prestižni SUV s naglašenim sportskim genima opet podiže igru na novi nivo, a na živopisnim cestama Grčke Krete provjerili smo da li se i dalje vozi kao pravi Porsche.

Imali smo ekskluzivnu priliku među prvima na svijetu isprobati potpuno novi Porsche Cayenne. Prestižni SUV s naglašenim sportskim genima opet podiže igru na novi nivo, a na živopisnim cestama Grčke Krete provjerili smo da li se i dalje vozi kao pravi Porsche.

Lakši, snažniji i sposobniji

Foto: Klix.ba

Cayenne s V6 turbo motorom od 340 KS uspijeva biti umjeren u potrošnji goriva pa u prosjeku troši 9 l/100km.



O Kreti i Grčkoj



Kreta je najveći i najnaseljeniji otok u Grčkoj sa Heraklionom kao glavnim gradom. Sada slovi za jedno od najvećih turističkih središta Grčke, ali je ujedno Kreta poznata i kao središte Minojske civilizacije, antičkog društva koje je nastalo 3.000 godina prije nove ere te se ujedno smatra i najstarijom poznatom civilizacijom.



Turistička sezona na Kreti upravo je završila te su Sitia, u kojoj smo boravili, i okolni gradići poprilično pusti. Ipak, na svakom uglu Grci se srdačno pozdravljaju i pozivaju nas na druženje dok peku rakiju i spremaju se za zimu. Atmosfera je potpuno opuštena i život je spor, a čini nam se i lagodan.



S druge strane, teško je ne ostati zatečen činjenicom da je izbjegavanje poreza nacionalni sport u Grčkoj. Svi voze "pick-up" kamionete jer tako ne moraju plaćati porez, baš kao što iz gotovo svake kuće "viri" armatura, iako su završene i useljene. Naime, zakon u Grčkoj kaže da ako kuća nije završena niste dužni plaćati porez.



Također, izraženi su veliki kontrasti superluksuznih hotela i prilično siromašnih ali šarmantnih malih sela širom Krete. Život je prilično skroman, ali i dalje vrlo opušten.

Foto: Klix.ba

Nove kočnice najlakše je prepoznati po velikim desetoklipnim čeljustima u bijeloj boji. (Foto: Klix.ba)

Porsche 911 u tijelu SUV-a, Cayenne Turbo

Cayenne Turbo ima 4,0-litarski V8 bi-turbo motor sa 550 KS i 770 Nm. Uz težinu od skoro 2,2 tone ubrzava do 100 km/h za samo 4,1 sekundu.

Napredan, luksuzan i izrazito moderan

Sport Chrono paket donosi kontroler na upravljaču baš kao na 911-ki. (Foto: Klix.ba)

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Kada je 2002. godine predstavio svoj prvi SUV model, Porsche je zaista uzdrmao svijet. Tradicionalisti su bili u nevjerici, a ostali su bili sumnjičavi da li Porsche zaista može ponuditi svoje kvalitete i sportske osobine u jednom velikom SUV modelu. Malo kasnije, tačnije 15 godina kasnije i nakon dvije generacije, među prvima smo sjeli iza upravljača potpuno nove, treće generacije SUV-a koji je, slobodno možemo reći, promjenio sve. Već u prvom izdanju pokazao je i dokazao da se može zaista voziti kao sportski auto, ali istovremeno biti i sposoban porodični auto za sve ceste, a te vrijednosti je samo dodatno usavršavao kako je vrijeme prolazilo.Dokaz da je riječ o uspješnom i prije svega dobro prihvaćenom receptu je 760.000 prodanih primjeraka, ali i činjenici da je kroz generacije Cayenne počeo sazrijevati u potpun i skladan auto, baš kao da raste po uzoru na kultni 911.Prvoj generaciji su svi, s razlogom, zamjerali ekstravagantan i ne toliko elegantan izgledu. Ali kroz redizajne i dolazak druge pa sada i treće generacije, Cayenne je stasao u vrlo privlačan i elegantan SUV, koliko jedan SUV uopće može biti elegantan. Naravno, Porsche je i ovdje ostao vjeran svojoj filozofiji dizajniranja, baš kao i na modelu 911 pa je ipak riječ o evoluciji poznatog dizajna. Ipak, svježiji izgled nije jedina novost u trećoj generaciji. Ovaj Cayenne je potpuno novi proizvod sa pregršt nove tehnologije i rješenja, iako to ne izgleda tako na prvi pogled.Kao prvo, Cayenne je sada veći i nešto niži auto, tačnije duži je 63 mm, što najviše osjete putnici na zadnjim sjedištima gdje je sada osjetno ugodnije. U isto vrijeme Cayenne je 9 mm niži, što uz 23 mm širi trag točkova čini da izgleda još više sportski i dinamičniji. Više prostora je i u prtljažniku, i to 100 litara zapremine više. Uz rast karoserije porasli su i točkovi pa je tako svaki model dobio za jedan inč veće naplatke te već osnovni modeli dolaze s 20-inčnim točkovima.Sportski auti moraju biti lagani, a Cayenne oduvijek želi biti sportski SUV, što nije jednostavan zadatak za ovako velik i snažan auto. Ipak, prateći tehnologiju modela 911 i Panamera, nova konstrukcija Cayennea također koristi inteligentnu kombinaciju lagane legure i čelika. Dok je vanjski dio konstrukcije u potpunosti napravljen od aluminija, elementi poda, prednjeg dijela i praktično sve komponente šasije izrađeni su od posebne legure. Tako je u prosjeku Cayenne lakši oko 65 kilograma od uporedivog modela prošle generacije.Uz manje kilograma Porsche je dodao i više snage pa tako ponuda motora starta sa 3,0-litarskim V6 benzincem u turbo verziji s 340 KS, dok drugi i poželjniji izbor predstalja noviji 2,9-litarski bi-turbo V6 sa 440 KS. Već od osnovnih modela Cayenne je itekako snažan i brz auto. Kako smo najviše vremena i proveli iza upravljača Cayennea S, ostali smo prilično uvjereni da je upravo ovaj motor i ova verzija optimalan izbor. Itekako je snažan i brz, svaki pritisak gasa nagrađen je grlenim zvukom šest cilindara i grgljanjem iz velikih ispušnih topova, ali je i dalje dovoljno umjeren i pitom.Naravno, Porsche je unaprijedio podvozje i ovjes. Tačnije, čini nam se da je upravo na tom području urađeno najviše posla, a to se u vožnji itekako primijetilo. Veoma uske i zavojite ceste Krete, kao i nimalo bezazleni offroad izazovi koje smo stavili pred Cayenne pokazali su nam koliko je Cayenne sposoban, ali i suštinski svestran. Novi zračni ovjes s amortizerima s tri komore, kao i detalji poput 4D kontrole šasije i upravljanja zadnjim točkovima čine Cayenne zaista jednako impresivnim i na asfaltu i na makadamu. Uz to, najveća novost su vjerovatno električno kontrolisani 48-voltni stabilizatori, umjesto klasične čelične "balans šipke", koji u djeliću sekunde određuje krutost i kontrolišu bočno naginjanje, a koji su u sličnom izdanju ranije dobili Bentley Bentayga i Audi Q7. Ovaj sistem uz upravljanje zadnjim točkovima čini od Cayennea nevjerovatno agilan i okretan auto koji je sposoban za neočekivano žestok tempo, čak i na ovako uskim cestama i beskrajno zavojitim cestama Krete.Zaista, vrlo je lako zaboraviti da je Cayenne težak 2 tone, a tada ste debelo iznad svih zakonskih ograničenja brzine. U zavojima Cayenne tek na granici fizike podupravlja, dok odlučan pritisak gasa na izlasku iz zavoja može diskretno i kontrolisano "zaplesati" zadnjim dijelom. Prilično nevjerovatno za ovoliki auto.Ipak, Porsche se pobrinuo i za momente kada se zanesete snagom koja uz pomnožak velike mase može da se pretvori u veliki problem na cesti. Novo u ponudi Cayennea je nova skraćenica, koje Porsche tako obožava. PSCB je skraćenica iza koje se kriju moćne kočnice čiji su ogromni diskovi posebno obrađeni tungsten-karbidom kako bi osigurali dodatno trenje, ali i veću izdržljivost, dok je prijatna nuspojava ovakve obrade materijala i skoro potpun izostanak kočne prašine. Uz gigantske 10-klipne monoblok kočne čeljusti kočenje s Cayenneom jednako je brutalno kao i ubrzavanje. Naravno, u ponudi su i dalje klasične kočnice s čeličnim diskovima, ali i kočnice s diskovima od kompozitne keramike, a koje ćete prepoznati po velikim čeljustima koja su lakirana u upečatljivu žutu boju, za razliku od bijelih čeljusti kod PSCB sistema.U trećoj generaciji Cayenne dolazi s naprednim mogućnostima podešavanja profila vožnje i načina rada ovjesa i pogona pa tako uz pomoć PCM infotainment sistema s velikim 12,3 inčnim displejem visoke rezolucije možete upravljati visinom automobila od tla, kao i izborom profila vožnje zavisno od vrste podloge. Uz sistem kamera oko automobila, gdje prednja i zadnja kamera daju zakretnu sliku zavisno od položaja točkova, imate i vrhunsku preglednost pri terenskoj vožnji.Uz Cayenne i Cayenne S imali smo priliku družiti se i s najmoćnijim modelom iz ponude. Cayenne Turbo čini da čak i S verzija izgleda sporo i anemično te iskreno djeluje poprilično zastrašujuće kada se ovako veliki auto doslovno "ispali" do 100 km/h za 4 sekunde.Performanse i mogućnosti turbo modela jednostavno će zatvoriti usta i najvećim mrziteljima SUV modela. Možete ih voljeti ili ne, ali činjenicu da auto od 2,2 tone ubrzava i vozi se kao jedan supersportski auto je vrlo teško opisati. Nevjerovatna je količina tehnlogije i performansi koje Cayenne Turbo donosi sa sobom te definitivno ostavlja dojam strahopoštovanja, bez obzira na to da li ga gledate sa strane ili ga vozite.Također, bez obzira na težinu, veliku snagu i gume koje su više namijenjene trkaćoj stazi nego makadamu, Cayenne Turbo se s jednakom lakoćom nosio s terenskim izazovima. Istina, treba imati srca pa ga provući kroz blato i preko kamenja, ali on to može. A najbolje od svega, može i samo nekoliko minuta kasnije opet brutalno juriti po asfaltu. Multitalent u svakom pogledu.Unutra Cayenne donosi, također, pregršt novosti i nove tehnolgije. Ljubitelje Porschea obradovat će činjenica da Cayenne prvi put dolazi s opcionalnim Sport Chrono paketom koji baš kao na 911 modelu omogućava vozaču da putem okruglog prekidača na volanu brzo i lako odabere način rada i to Normal, Sport ili Sport Plus i dodatno Individual. Također, centralno dugme u ovom prekidaču koje u Porscheu nazivaju Sport Response, ekspresno i na 20 sekundi oslobađa puni potencijal motora i daje najbržu moguću reakciju mjenjača u slučaju potrebe za naglim preticanjem i slično. Uz dodatne opcije podešavanja za terensku vožnju Cayenne se zaista može prilagoditi svakom vozaču i najbolje od svega razlike između svih postavki se zaista osjete i prave razliku u voznim osobinama i samom ugođaju vožnje.Kokpit novog Cayenna je priča za sebe te će zaista oduševiti modernog vozača, ali i tradicionaliste. Za ove druge ono glavno je i dalje tamo gdje treba biti, dakle "ključ" je lijevo od volana, a obrtomjer je i dalje najveći i najistaknutiji instrumet. Baš kako treba i biti u Porscheu. Za one prve Porsche je uz veliki ekran na centralnoj konzoli koji zaista "mazi" oči visokom rezolucijom, živim bojama i odličnim grafikama, dodao i dva ekrana od po 7 inča unutar instrumentne ploče koji nude dodatne infomacije o motoru, putnom računaru, navigaciji i slično. Sve zajedno je vrlo pregledno i lako za koristiti, baš kao i potpuno nova komandna ploča na centralnom tunelu kod mjenjača. To je možda i najbolje dizajniran zasebni element unutra. Gotovo je horizontalna, a osvijetljenji prekidači i glatka površina čine da sve izgleda kao nastavak velikog ekrana na dodir. Pohvalno je da svaki prekidač prilikom dodira ima "klik" pa je vozač siguran da ga je pritisnuo te ne mora skretati pogled s ceste.Uz više prostora nazad putnici su dobili i bolju i moderniju kontrolu četverozonske klimatizacije i grijanja sjedišta te su displeji i prekidači izrađeni u istom stilu kao i kontrole na centralnoj konzoli.Potpuno novi detalj koje donosi Cayenne novost su uopće u svijetu SUV-ova. Aktivni krovni spojler još je jedan detalj koji otkriva prave sportske gene Cayennea, te nije namijenjen samo estetici, nego je u potpunosti funkcionalan. Radi na nekoliko načina pa je tako u Eco modu u potpunosti spušten, u Performance modu i na brzinama preko 160 km/h je podigunit za 20 mm, u Sport+ modu daje još više sile pritiska na zadnju osovinu i diže se na 40 mm, dok pri manevirma na brzinama preko 170 km/h prelazi u "airbrake" način rada i diže se na 80 mm te se ponaša kao dodatna kočnica.Nakon zaista raznovrsnih podloga i cesta na Kreti Cayenne nam je pokazao da je podigao igru u segmentu luskuznih SUV-ova na još viši nivo. Najvažnije od svega zadržao je i unaprijedio sportske i dinamičke vrijednosti, dok je istovremeno uspio postati udobniji i ugodniji za putovanja. Nivo performansi koje nudi već u osnovnom modelu neće nikoga razočarati, a za sada će razočarati samo ljubitelje dizelskih motora. Za sada nije u ponudi, ali iz Porschea tvrde da stiže vrlo brzo, zajedno s hibridnim modelom. Lično, mislimo da se nisu morali mučiti. Ova tri benzinca savršeno odgovaraju Cayenneu.Naše tržište, iako skromno za ovakve modele, ne razlikuje se od većine ostalih, pa je tako Cayenne najpopularniji izbor, a uvjereni smo da će u trećoj generaciji Cayenne vrlo lako i vrlo brzo postati najuspješniji i najprodavaniji model ove marke. U Bosnu i Hercegovinu novi Cayenne stiže vrlo brzo, tačnije 15. decembra ove godine, te će odmah biti dostupna sva tri modela Cayenne V6, Cayenne S i Cayenne Turbo. Iako svi mi maštamo i pričamo o 911-kama i Caymanima, činjenica je da ovaj uspjeh Cayennea nije slučajan te je s razlogom postao vrlo popularan izbor čak i na tržištima poput našeg.