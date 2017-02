Mitsubishi je jedan od pionira električnih automobila, a njihov i-MiEV je jedan od prvih ovakvih električnih automobila na svijetu. Provjerili smo da li je pionir iz Japana i dalje na nivou zadatka i da li će biti jedan od vjesnika elektro revolucije koja se, čini se, nazire u Bosni i Hercegovini.

Mitsubishi je jedan od pionira električnih automobila, a njihov i-MiEV je jedan od prvih ovakvih električnih automobila na svijetu. Provjerili smo da li je pionir iz Japana i dalje na nivou zadatka i da li će biti jedan od vjesnika elektro revolucije koja se, čini se, nazire u Bosni i Hercegovini.

Foto: Klix.ba

Foto: Klix.ba

Vjesnik električne revolucije?

Foto: Klix.ba

Imajući u vidu žestok tempo razvoja električnih automobila, Mitsubishi i-MiEV koji je na svijet stigao još 2009. godine kao jedan od prvih potpuno električnih automobila, sada s razlogom izgleda skromno. Ipak, činjenica je da ideju i koncept koji je on začeo i dalje koriste i najnoviji električni automobili uz logičan evolucijski razvoj tehnologije.Mitsubishi je za ovu godinu predstavio blago osvježeni i modernizovan i-MiEV koji je dobio LED dnevna svjetla, nešto veći domet i poneki detalj koji čini vožnju ugodnijom i luksuznijom.Mitsubishi i-MiEV je primarno gradski supermini, i to otkriva svakim svojim detaljem. Uzak, kratak i visok uspijeva ponuditi dovoljno prostora za četiri osobe, ali najbolje od svega, nudi izuzetnu okretnost u gradskoj gužvi. Također, upravo u gradskim uslovima se čini i neočekivano poletnim, tačnije do brzine od oko 50 km/h. Naravno, zasluga je to električnog motora i obrtnog momenta od skoro 200 Nm koji je dostupan odmah.Također, iako nije pretjerano obložen i zvučno izolovan, i-MiEV je vrlo ugodan zbog tišine dok vozi. Iako nije prvi električni auto koji smo isprobali, uvijek iznova oduševljava upravo ta tišina i lakoća kretanja koju može ponuditi samo električni pogon. U gradskom saobraćaju se jednostavno i odlično snalazi i lako će početnim ubrzanjem iznenaditi mnogo veće i snažnije automobile.Ipak, iako se i dalje vozi slivno, kao i noviji električni automobili, i-MiEV svoje godine otkriva dometom od blizuu idealnim uslovima. To ga čini isključivo gradskim automobilom i zahtijeva planiranje korištenja i vožnje. Sama dinamika vožnje ipak je u drugom planu. To otkrivaju i minijaturne gume dimenzija 145/65 R15 naprijed i 175/55 R15 nazad, čiji je primarni zadatak minimalan otpor kotrljanja. Ipak, zahvaljujući činjenici da su točkovi u samim krajevima karoserije te da je glavna težina nisko u podu automobila, i-MiEV ostavlja dovoljan utisak sigurnosti i upravljivosti.Mitsubishi i-MiEV koristi baterijski sklop od 88 Litij-ionskih ćelija kapaciteta 16 kWh, koji je smješten ispod podnice, a za čije punjenje do oko 80 posto na brzom punjaču u idelanim uslovima treba blizu. Punjačem za standardne utičnice koji dolazi kao dio standarne opreme u prtljažniku i-MiEV-a baterija će biti u potpunosti napunjena nakon 6 sati.Baterija se može puniti i u samoj vožnji, rekuperacijom kinetičke eneregije prilikom usporavanja. Količina i brzina pohranjivanja energije na ovaj način zavisi od položaja mjenjača pa tako u D poziciji vrši standarnu rekuperaciju u gradskim uslovima, B pozicija služi za jače rekuperativno kočenje na dužim nizbrdicama, dok C pozicija mjenjača služi za slabiju rekuperaciju u slučaju vožnje na otvorenoj i ravnoj cesti.Pravi povod zašto smo isprobali Mitsubishi i-MiEV je činjenica da je to ustvari prvi električni automobil u Bosni i Hercegovini koji je prodan zvaničnim putem. Ovlašteni zastupnik i distributer za Mitsubishi u Bosni i Hercegovini, kompanija SLT d.o.o. iz Sarajeva uvezla je i isporučila ovakav i-MiEV Elektroprivredi BiH kojoj će ovaj auto biti jedan od alata u razvoju mreže električnih punionica u Sarajevu i BiH.Jasno je da godinama kasnimo za ostatkom Evrope i regije kada je riječ o električnim automobilima i pratećoj infrastrukturi, ali čini se da bi upravo ovaj skromni pionirski i-MiEV mogao napraviti pionirske preduslove za širenje tržišta električnih automobila u našoj zemlji.Nadajmo se da će ovi pionirski koraci biti praćeni i potezima vlasti koji bi napokon trebali omogućiti bar neke povlastice i olakšice za kupce ovakvih automobila, a ne ih kažnjavati kako je do sada bio slučaj. Bez toga, cijena od, koliko i-MiEV košta kod nas, i dalje će imati tešku opravdanost, baš kao i u slučaju ostalih električnih i hibridnih automobila.