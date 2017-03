Nakon sedana, karavana i All Terraina, Coupe je postao treći član Mercedes-Benz E porodice. Novinar portala Klix.ba je imao priliku isprobati novi Mercedesov model u Kataloniji, tačnije vožnjom ulicama Barcelone te putem do Girone.

Na zavojitim cestama E Klasa Coupe dobro prikriva svoje raskošne dimenzije. (Foto: Dalibor Bošnjak/Klix.ba)

Veći, udobniji i luksuzniji od prethodnika, opremljen vrhunskom tehnologijom

Raskošna rasvjeta i veliki ekrani čine poseban ugođaj u Coupeu. (Foto: Mercedes-Benz Press)

Prostora i komfora ne nedostaje ni na zadnjim sjedištima. (Foto: Dalibor Bošnjak/Klix.ba)

Svjetska premijera stražnjih svjetala s "pozdravnom porukom“

Foto: Dalibor Bošnjak/Klix.ba

Pomoćni i sigurnosni sistemi

Parkiranje na daljinski dostupno je i u Coupe modelu. (Foto: Mercedes-Benz Press)

U ponudi motora novi dizelaš, poznate cijene

Foto: Mercedes-Benz Press

Odmah nakon izlaska iz aviona dočekao nas je trenutno najsnažniji model E400 4 MATIC s 333 KS, koji nam je već na samom početku druženja sa Mercedes-Benzom u Kataloniji pokazao sav raskoš i uzbudljivost njihovog novog velikog kupea. Od promentnih ulica Barcelone, autoputeva te uskih ulica na dijelu puta prema Gironi, Coupe nas je impresionirao svojom dinamikom, agilnošću, upravljivošću, ubrzanjem, udobnošću te snagom i zvukom izuzetnog 3,0-litarskog V6 motora, ali je istovremeno plijenio pažnju slučajnih prolaznika privlačeći poglede i mameći uzdahe dok je "krstario" gradskim ulicama.Njegova elegancija i impresivna pojava su dominirali u gradu, a onda se ovaj ljepotan na autoputu i planinskim putevima odabirom moda Sport Plus pretvarao u divlju zvijer te pokazivao i svoje drugu, sportsku i pomalo zastrašujuću stranu, no, u konačnici je to bila jedna odlična avantura nakon koje bi svako poželio imati ovakav automobil. Jednostavno, Coupe pruža maksimalan užitak i udovoljava svakom zahtjevu vozača i putnika. Osim moda Sport Plus, tu su još modovi Comfort, Sport i Eco. Mod Comfort se pokazao veoma efikasnim na neravnim i lošijim putevima, tako da udobnost ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.Izuzetno atraktivna i moderna E-Klasa Coupe pravi je pokazatelj napretka u razvoju Mercedesovog dizajna, koji se ogleda u čistim linijama i elegantnim površinama. Naravno, Coupe je baziran na sedanu, ali ima proporcije tipične za coupe. Dobio je prepoznatljivu nisko pozicioniranu sportsku rešetku hladnjaka i centralno postavljenu zvijezdu, dugi poklopac motora s izbočenjima koja doprinose agresivnijem i masivnijem izgledu, dok stražnji dio automobila također izgleda mišićavo. Coupe posjeduje četiri pokretna bočna prozora bez prisustva B stuba.Novi Coupe je znatno duži, širi i viši u odnosu na prethodnika, a iznad svega se ističu prostranost i udobnost. Model sada nudi više prostora za noge u stražnjem dijelu te garantuje udobnu vožnju za četiri putnika u odličnim sjedištima s bočnom potporom. Automobil je dug 4.826 (+123 mm), širok 1.860 (+74 mm) i visok 1.430 mm (+33mm) te je prema tim dimenzijama superiorniji u odnosu na svog prethodnika.Kao što je već pomenuto, ove promjene su dovele do povećanja prostora i udobnosti za putnike smještene u četiri zasebna sjedišta karakteristična za coupe. Oni sada imaju osjetno više prostora za glavu (+15 mm), ramena (+34 mm), laktove (13 mm) i koljena (74 mm), ali je zapremina prtljažnika smanjena na 425 litara (-25 litara). Iako se radi o coupeu, putnici na stražnjim sjedištima imaju dovoljno prostora, iako za one malo krupnije, pristup tim sjedištima baš i nije lagan.Enterijer nove E-Klase Coupea je gotovo identičan sedanu. Kod bolje opremljenih modela, tu su dva 12,3-inčna ekrana rezolucije 1.920x720 piksela, koji su unikat u ovom segmentu, a koji u suštini čine jedan ogromni ekran. Oni predstavljaju Windescreen Cockpit koji nudi vozaču sve informacije, a koji je dostupan u tri moda, Classic, Sport i Progressive.Osnovni model ima dva analogna brojčanika u kombinaciji sa 7-inčnim ekranom rezolucije 1.000x600 piksela s centralnim 8,4-inčnim ekranom rezolucije 960x540 piksela.Kontrole na upravljaču osjetljive na dodir omogućavaju vozaču da upravlja instrument tablom i multimedijalnim sistemom dodirom prstom bez potrebe za puštanjem upravljača. Dodatnu kontrolu omogućava touchpad s kontrolerom na centralnoj konzoli, koji prepoznaje rukopis, a tu je i Linguatronic sistem prepoznavanja govornih naredbi.Putnicima su na raspolaganju Android Auto i Apple CarPlay sistemi za povezivanje sa smartphoneom.Sjedišta su presvučena kožom i inspirisana su onim koja se nalaze u sedanu te se u njima udobno smještaju sva četiri putnika. Inače, unutrašnjost je izrađena od visokokvalitetnih materijala te je moguće birati različitih kombinacije. LED osvjetljenje unutrašnjosti štedi energiju, a opciono je moguće dobiti izbor od 64 boje.Tu je i pokretni panoramski krov koji omogućava da svjetlost dopre u unutrašnjost.Unutarašnjost odiše visokom kvalitetom i luksuzom te je utjelovila sportski duh i elegantnciju. Na prvi pogled se primijeti da Coupe ima i drugačije ventilacijske otvore. Sportskom izgledu unutrašnjosti doprinose upravo srebreni ventilacijski otvori, čiji je izgled inspirisan propelerima turbine.Coupe se može pohvaliti i zanimljivim stražnjim svjetlima, koja su tipično tanka za coupe. Posjeduju LED lampice koje se pale postepeno s unutrašnje ka vanjskoj strani kada se automobil otključa, odnosno obrnuto kada se zaključa.Prednja i stražnja svjetla imaju funkciju postepenog prigušenja osvjetljenja. Naravno, naprijed su svjetlosni sklopovi s Multibeam LED tehnologijom.Naravno, Coupe posjeduje sve pametne inovativne sisteme koje ima i E-Klasa sedan, a one uključuju Widescreen Cockpit, kontrole na upravljaču osjetljive na dodir, sisteme za povezivanje smartphonea, prošireni Driving Assistance paket za asistenciju u vožnji, Remote Parking Pilot sistem za automatsko parkiranje bez prisustva vozača za upravljačem, Car-to-X komunikaciju, Air Body Control sistem i druge.Iz Mercedesa su istakli da Coupe posjeduje "pametni" Magic Vision Control sistem brisača s ugrađenim brizgaljkama i grijačima, koje vrlo efikasno i brzo čiste vjetrobransko staklo bez obzira na vanjske uvjete i količinu nečistoće na staklu.E-Klasa Coupe će prvobitno biti ponuđena s jednim dizelskim i tri benzinska motora, a u narednom periodu se očekuju nove varijante motora te 4MATIC verzije. Zasad su dostupni modeli E 220d, E200 , E300 i E 400 4MATIC, a motori su upareni sa devetostepenim automatskim mjenjačem.Pomenuti E 220d je potpuno novi agregat koji razvija 194 KS i 400 Nm obrtnog momenta, a omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,4 sekunde prije nego dostigne maksimalnu brzinu od 242 km/h. Kombinovana potrošnja je značajan adut i iznosi 4 l/100 km. Automobil s ovim motorom košta 48.672 eura.Benzinac E 200 isporučuje 184 KS i 300 Nm obrtnog momenta, do "stotke" stiže za 6 sekundi, a njegova maksimalna brzina iznosi 240 km/h uz kombinovanu potrošnju od 6 l/100 km) Za ovaj mode je potrebno izdvojiti 47.795 eura.Tu je i E 300 koji nudi 245 KS i 370 Nm obrtnog momenta, kojem je za ubrzanje od 0 do 100 km/h potrebno 6,4 sekunde te dostiže 250 km/h. Kombinovana potrošnja je 6,4 l/100 km. Kada je riječ o cijeni, ona iznosi 53.001 euro.Najimpresivniji od svih je E 400 4MATIC, koji je novinar portala Klix.ba imao priliku testirati. Radi se o motoru koji stvara 333 KS i 460 Nm obrtnog momenta. Za ubrzanje od 0 do 100 km/h su potrebne 5,3 sekunde, a automobil može dostići brzinu od 250 km/h. Logično, radi se o najvećem potrošaču s kombinovanom potrošnjom od 8,1 l/100 km. Cijena je 62.361 euro.