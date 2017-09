Nakon premijere Opelovog modela Grandland X na Sajmu automobila u Frankfurtu te statičke prezentacije održane u Sarajevu, prisustvovali smo i dinamičkoj prezentaciji trećeg člana X porodice, koja je upriličena u njemačkom gradu, ali i malo šire.

Spoj atraktivnosti, elegancije i impresivnog komfora

Foto: Klix.ba

Praktičan, kvalitetan, tehnološki opremljen i siguran

U ponudi po jedan benzinac i dizelaš, hibrid stiže naredne godine

Početna tačka prezentacije bio je aerodrom u Frankfurtu, odakle su novinari nakon okupljanja krenuli na put dug 150 km, odnosno rutu koja je između ostalog vodila i kroz Darmstadt. Imali smo priliku voziti autoputem, putevima koji vode kroz vinograde te uskim ulicama Darmstadta, a zaključak je da je Grandland X definitivno ponudio više od očekivanog te impresionirao dizajnom eksterijera, unutrašnjosti, kvalitetom, praktičnošću, udobnošću i na kraju, zabavnom vožnjom.Grandland X je trenutno najveći član Opelove porodice X, koji je proširio ponudu njemačke kompanije u C segmentu te je spreman da napadne konkurente kao što su SEAT Ateca, Nissan Qashqai, Renault Kadjar, Toyota CH-R, Peugeot 3008 i Volkswagen Tiguan. Prije početka testne vožnje smo se još jednom uvjerili da se zaista radi o automobilu modernog dizajna s dinamičnim linijama i atraktivnim off-road izgledom tipičnim za jedan SUV.Krenemo li od prednjeg dijela, vidjet ćemo uspravnu rešetku hladnjaka te Opelov logotip od kojeg se prema LED prednjim svjetlima šire krila, baš kao što slučaj kod manjih Crosslanda X i Mokke X. Prednji dio robusnog izgleda tipičnog za jedan SUV posebno karakteriše donji dio karoserije gdje se nalazi zaštita karoserije, a koja je prisutna i na mišićavim blatobranima, bokovima SUV-a, kao i nazad. Brzo spuštajuća linija krova, nakošeni C stub, "lebdeći" krov i tanka LED svjetla također daju Grandlandu X dinamičan i sportski izgled.Kupci opciono mogu dobiti veliki stakleni panoramski krov ili dvobojni krov u kontrasnoj crnoj boji, koji doprinosi ukupnom izgledu automobila.Osim što lijepo izgleda, najveći član Opelove porodice X je nudi zaista impresivnu udobnost i dosta prostora, kako za vozača i suvozača, tako i za putnike na stražnjim sjedištima. Dimenzije koje iznose 4.477 mm dužine, 1,856 mm širine (bez bočnih retrovizora), 1.609 mm visine te 2.675 mm međuosovinskog razmaka odlično su iskorištene, što je rezultiralo većim komforom i prostranošću od očekivanog. Zapremina prtljažnika iznosi 514 litara, ali se sklapanjem, odnosno polaganjem stražnjih sjedišta ona povećava na 1.652 litra. Ono što nudi ovaj SUV je sasvim dovoljno prostora za porodicu i ozbiljnu količnu prtljaga.Posebno treba istaći sjedišta koja posjeduje Grandland X, a na koja su čelnici Opela veoma ponosni. U njih se udobno može smjestiti do pet putnika, a izdvojiti treba opciona egronomska AGR sjedišta s električnim podešavanjem za vozača i suvozača, koja je posjedovao naš testni model.Putnici na stražnjim sjedištima se također neće imati na šta požaliti, jer su ona jednako udobna na dužim i kraćim putovanjima. Prostora ima dovoljno čak i za izrazito visoke osobe, u šta smo se uvjerili. Pozicija vozača je povišena, tako da je preglednost na zadovoljavajućem nivou.Koliko god da smo zadovoljni vanjskim dizajnom, toliko su nas se dojmili dizajn i opremljenost unutrašnjosti testnogGrandlanda X. Unutrašnjost je izrađena od kvalitetnih materijala, tako da je gotovo nemoguće pronaći dosadnu, tvrdu plastiku koja ostavlja utisak "jeftinoće". Instrument tabla, kontrole, dugmad i centralna konzola su jednostavno dizajnirani i usmjereni ka vozaču, tako da je sve na dohvat ruke.Grandland X dolazi s najnovijom generacijom infotainment sistema IntelliLingk, koji je kompatibilan s platformama Apple CarPlay i Android Auto za ekrane maksimalne dijagonale od 20,3 cm. Život bez smartphonea je danas nemoguće zamisliti, tako da su u Opelu odlučili opciono ponuditi tehnologiju induktivnog punjenja. Asistent Opel OnStar omogućava lakše povezivanje i nudi brojne usluge poput rezervacije hotelskih soba, traženja mjesta za parking i drugo.Opelov novi SUV se može pohvaliti visokim stepenom sigurnosti i brojnim pomoćnim sistemima. Inovativna LED AFL prednja svjetla imaju sedam načina rada, za otvorenu cestu, autoput, gradsku vožnju, odnosno pješake, svjetlo u zavojima, svjetlo za nepovoljne vremenske uvjete, dinamično zakretno svjetlo i pomoć pri korištenju dugih svjetala.Prednja kamera Opel Eye je temelj brojnih sistema kao što su sistem prepoznavanja znakova i upozorenja na nenamjerno napuštanje saobraćajne trake, automatski tempomat s graničnikom brzine, sistem upozorenja na mogući frontalni sudar s prepoznavanjem pješaka i automatskim kočenjem u slučaju nužde. Grandland X posjeduje sistem upozorenja na umor vozača, koji procjenjuje nivo zamora prateći stil vožnje te po potrebi upozorava vozača da mu je potreban odmor.Veoma koristan je i sistem upozorenja na objekt u mrtvom uglu, koji koristi ultrazvučne senzore, detektuje i "prijavljuje" vozila koja se kreću paralelno, a vozač to upozorenje može vidjeti na bočnim retrovizorima.IntelliGrip sistem s pet načina rada predstavlja elektronsku kontrolu držanja podloge, što će biti jako korisno na klizavim i neravnim terenima s obzirom da Grandland X nema pogon na sva četiri točka.Za lakše kretanje unazad i parkiranje se brine panoramska stražnja kamera s uglom pregleda od 180 stepeni, a ako je potrebna još veća pomoć, tu je sistem koji pronalazi odgovarajuća mjesta za uzdužno i koso parkiranje te automatski parkira automobil. Na vozaču je samo da kontroliše papučice.SUV posjeduje sistem ulaska i pokretanja motora bez ključa, kao i hands-free sistem otvaranja i zatvaranja prtljažnika. Za to je dovoljan pokret nogom ispod stražnjeg branika.Opel svoj Grandland X nudi s 1,2-litarskim benzinskim i 1,6-litarskim dizel motorom sa start/stop sistemom dostupnim s manuelnim i automatskim mjenjačima.Što se tiče 1,2-litarskog turbobenzinca uparenog sa šestostepenim manuelnim mjenjačem, on razvija 130 KS i 230 Nm obrtnog momenta. Kombinovana potrošnja iznosi 5,4 litra na 100 km, a emisija CO2 je 127 g/km.Ovaj motor je tokom testne vožnje pokazao da zapremina motora ne mora ništa da znači, bio je veoma agilan, a odgovor na pritisak papučicu gasa je bio brz. Automobil od 0 do 100 km/h ubrzava za 11,1 sekundu, dok maksimalna brzina iznosi 188 km/h.Naš testni Grandland X pokretao je 1,6-litarski dizelaš, koji isporučuje 120 KS i 300 Nm obrtnog momenta. Također ima šestostepeni manuelni mjenjač, ali je nešto sporiji do "stotke" te mu je potrebno 11,8 sekundi. Maksimalna brzina je 189 km/h. Kombinovana potrošnja je 4,3 litra, a emisija CO2 111 g/km.Grandland X će postati prvi Opelov plug-in hibridni model, a na tržište će stići sljedeće godine. Također, očekuje se dolazak dizela sa 180 KS.Preporučena početna cijena s PDV-om u BiH je 34.500 KM.