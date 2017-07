Kompanija Sono Motors je predstavila prototip električnog i silarnog automobila, koji postaje prvi produkcijski solarni automobil na svijetu.

Automobil je opremljen integrisanim solarnim ćelijama, kojih ima ukupno 330. Zahavljujući solarnoj energiji, automobil dnevno može preći 29 kilometara, dok jedno punjenje baterije od 30 kWh omogućava vozilu da pređe 161 km.



Istina, ne radi se o potpuno solarnom automobilu, ali je on barem na pola puta do toga. Ideja je tri mlada stručnjaka iz Minhena koji žele automobile neovisne o nafti. Kompanija Sono Motors je osnovana prošle godine zahvaljujući sredstvima prikupljenim putem servisa Indiegogo. Prikupljeno je više od 600.000 eura, a naručeno je više od 1.100 automobila.



Prvobitno je planirano da Sion bude ponuđen u dva modela, Model Urban košta 12.000 eura i ima 14,4 kWh bateriju koja omogućava domet između 80 i 100 km, dok model Extender košta 16.000 eura i ima bateriju od 30 kWh. Njegov domet će iznosi oko 193 km. No, prošle sedmice je donesena odluka da u proizvodnju ide samo model Extender zbog mnogo veće potražnje i većeg dometa.



U unutrašnjosti ima mjesta za pet putnika, a iz kompanije navode da cijena od 16.000 eura ne uključuje bateriju od 30 kWh. koja će biti ponuđena na leasing. Očekuje se da će koštati 4.000 eura.