Najveća utrka automobila na solarnu energiju World Solar Challenge počela je u Australiji, a proizvođači sunčevih automobila iz više od 30 zemalja svijeta utkrivat će se u vožnji dugoj 3.000 kilometara, od Darwina do Adelaide, odnosno od sjevera do juga Australije.

Ove godine takmičenje World Solar Challenge proslavlja 30. godišnjicu od prve utrke koja je održana 1987. godine.



Timovi studenata koji su sami, svojim rukama, napravili električne automobile koje pogoni solarna energija, testirali su proteklih dana njihova vozila. Posljednje pripreme automobila održane su jučer.



Od trenutka kada su danas napustili Darwin, učesnici utrke će morati voziti automobil svaki dan do 17 sati, odnosno do zalaska sunca. Tokom noći će kampovati u australijskim pustinjama.



Pravila utrke World Solar Challenge poprilično su jednostavna. Najbolji učesnici postižu prosječnu brzinu od oko 100 kilometara na sat na stazi dužine 3.000 kilometara. Najveću prevaljenu udaljenost u jednom danu od 830 kilometara postigao je holandski solarni automobil Nuna II u oktobru 2003. godine.



Učesnici se takmiče u tri kategorije, i to u kategoriji izazivača, kategoriji krstarica i kategoriji najkonkurentnijih avanturista. Očekuje se kako će najbrži timovi do Adelaida u južnoj Australiji doći u četvrtak iduće sedmice.