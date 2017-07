U Porscheu su najavili da bi najbolji 911 svih vremena mogao imati hibridni pogon, ali još uvijek nije poznato hoće li se i kada pojaviti u produkcijskoj formi.

U Porscheu su najavili da bi najbolji 911 svih vremena mogao imati hibridni pogon, ali još uvijek nije poznato hoće li se i kada pojaviti u produkcijskoj formi.

Nije tajna da u Porscheu odavno razmišljaju o hibridnoj "plug-in" verziji modela 911 s kojom bi se ponudile performanse koje bi nadmašile sve dosadašnje verzije Porscheovog najpoznatijeg modela.



U izjavi za magazin Motoring potvrdu svemu dao je Porscheov šef komunikacija Hermann-Josef Stappen koji je rekao: "Ponudimo li hibridni 911, to će biti najbolji 911 do sada".



Bez obzira na naznake, u Porscheu su još uvijek u dilemi u vezi s donošenjem konačne odluke, jer se boje kako bi višegodišnji kupci modela 911 prihvatili elektrifikaciju.



Mnogo toga bit će jasnije nakon analiziranja prodajnih rezultata koje će ostvariti druga generacija Panamere u supersnažnom hibridnom izdanju (Turbo S Hybrid-E) prema čijem bi se "receptu" pravio i naredni 911 (992).



Stappen je također rekao da je platforma za narednu generaciju modela 911 već zamišljena da bude kompatibilna s hibridnim elementima, što i nije jednostavno s tradicionalnom konfiguracijom koja podrazumijeva motor iznad zadnje osovine, a najveći izazov Porschea je pitanje mase koja u kombinaciji s 911 nikako nije dobrodošla "gošća". Do konačnog rješenja Porsche će hibridne verzije prije modela 911 isprobati s modelima 718 Boxster i Cayman.



“S modelom 918 Spyder već smo se uvjerili da je platforma s centralno smještenim motorom idealna osnovica za uvođenje hibridne tehnologije s kojom ćemo uskoro opremiti modele iz Serije 718, a vjerujemo da će se hibridna verzija svidjeti i ljubiteljima modela 911 koji bi s ponuđenim performansama trebao biti na vrhu segmenta“, rekao je Stappen.